Morgan anuncian la primeras fechas de su gira

Morgan están de vuelta con Hotel Morgan, un disco grabado en Ocean Sound, Noruega, producidas por Martín García Duque. Mezclado y masterizado por Eddie Al-Shakarchi, en UK. Definido por la banda como el resultado de un viaje en muchos sentidos. Es el lugar donde conviven las nuevas canciones.

El disco ya está a la venta en formato digital y en preventa física, con entrega el 31 de enero. Aquellos que adquieran la versión física en preventa tendrán acceso a la descarga digital a través de su web.

El sucesor de The River and The Stone ha venido anticipado por «Intro Delta» y «Cruel» y ahora conocemos su primeras fechas para presentarlo.

Toma nota de las fechas de Morgan:

14-15 MAR | SEGOVIA – Teatro Juan Bravo

22 MAR | BADAJOZ – Teatro López de Ayala (Entradas a la venta próximamente)

4 ABR | VIGO – Teatro Afundación (Entradas a la venta el 13/12)

5 ABR | A CORUÑA – Teatro Colón (Entradas a la venta el 13/12)

12 ABR | GUADALAJARA – Teatro Buero Vallejo (Entradas a la venta próximamente)

25 ABR | BARCELONA – Palau de la Música Catalana @festival_millenni

26 ABR | BILBAO – Euskalduna

2 MAY | LA LAGUNA (TENERIFE) – Paraninfo Universidad de La Laguna

3 MAY | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – Auditorio Alfredo Krauss

10 MAY | GIJÓN – Teatro La Laboral (Entradas a la venta 17/12)

16 MAY | ELCHE (ALICANTE) – Gran Teatro (Entradas a la venta próximamente)

17 MAY | ZARAGOZA – Auditorio Zaragoza

23 MAY | IRUÑA-PAMPLONA – Baluarte

24 MAY | VALENCIA – Palau de les Arts (Entradas a la venta próximamente)

30 MAY | MURCIA – Teatro Circo (Entradas a la venta próximamente)

6 JUN | SEVILLA – Cartuja Center (Entradas a la venta próximamente)

PRÓXIMAMENTE | MÁLAGA

PRÓXIMAMENTE | MADRID