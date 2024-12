Cruïlla 2025 suma a Ben Harper, girl in red, Texas, Leon Bridges, Hermanos Gutiérrez y más

Hace poco más de un mes Cruïlla avanzó ya los dos primeros artistas confirmados: la canadiense Alanis Morissette, que vendrá a presentar su Triple Moon Tour, y Thirty Seconds to Mars, la banda de los hermanos Leto con Jared al frente, que traerán a los escenarios su sexto disco ‘It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day‘.

A estos dos nombres se le suman las confirmaciones de otros artistas, tanto internacionales, como Ben Harper & The Innocent Criminals, girl in red, Hermanos Gutiérrez, Leon Bridges, Mikel Izal, Texas o Kraak & Smaak, como nacionales, como son Viva Suecia, Alcalá Norte, Biznaga, Maria Hein, Maria Jaume, Pau Vallvé y Quimi Portet.

Así queda el cartel de Cruïlla 2025

Entradas disponibles

Las entradas ya están a la venta en cruillabarcelona.com y seetickets.com