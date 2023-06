Sleaford Mods comparten su concierto en KEXP

Sleaford Mods han vuelto con UK Grim, una mirada urgente y sabia de la vida y la realidad áspera de nuestra época. Verdaderamente el sonido de ahora, no solo en términos de ideas y problemas que invocan las fuertes palabras de Jason Williamson, sino también gracias a la producción innovadora e inmersiva de Andrew Fearn, que en este lanzamiento ha visto a la pareja colaborar en canciones con la potencia creativa de Jane’s Addiction, Perry Farrell y Dave Navarro, y con Florence Shaw, la voz distinta y vital en el corazón de la banda británica Dry Cleaning.

Lo han estado presentando en la emisora de radio de Seatle en KEXP, donde interpretaron las siguientes canciones:

UK GRIM

On The Ground

Pit 2 Pit

Force 10 From Navarone

Tilldipper

Mork n Mindy

DIwhy

Tory Kong

Jobseeker

Tweet Tweet Tweet

Disfruta el concierto de Sleaford Mods en KEXP

Gira de Sleaford Mods

Sleaford Mods se ha ganado una reputación como una de las bandas más auténticas del Reino Unido, expresando las emociones crudas y nihilistas de la clase obrera con su rap callejero y directo. El vocalista Jason Williamson y Andrew Robert Lindsay Fearn llevarán su estilo único a Barcelona el 1 de noviembre (en la sala Apolo) y a Madrid el 2 de noviembre (en La Riviera).

1 nov 2023 · BARCELONA · Apolo – Entradas

3 nv 2023 · MADRID · La Riviera – Entradas