Especial: Tomavistas 2023 y tres razones para no perdérselo

Esta semana llega una nueva edición de Tomavistas (entradas aquí), un festival urbano, que se ha consolidado como una propuesta única y muy especial. Su edición de 2023 es una vuelta a sus raíces por su regreso al Parque Tierno Galván y a su vez, un paso adelante pues cambia de mes y estación. Al celebrarse los días 22, 23 y 24 de junio, coincidirá con el fin de semana del Día Europeo de la Música, añadiendo aún más emoción a una celebración con la que se despedirá la primavera y se dará la bienvenida al verano, con una banda sonora a la altura.

El cartel de Tomavistas 2023 tiene una importante representación nacional, en la que se entremezclan artistas con una larga trayectoria, con nuevos valores. Junto a ellos, bandas internacionales que dan lustre a un plantel en el que están Metronomy, The Vaccines, Ladytron, La Femme, Allah-Las, Pip Blom, así como talentos nacionales de primera línea como La Bien Querida, Carlangas, Sidonie, La Casa Azul, Ginebras, Triángulo de Amor Bizarro, Los Punsetes, Mujeres, Cala Vento y más.

La apuesta por presente y futuro

Repitiendo su exitosa apuesta de otros años, Tomavistas es una apuesta clara tanto por talentos consolidados, como por aquellos que están por explotar. Una combinación de nuevas tendencias, sonidos urbanos y pop de gran calibre, donde podremos vibrar con nombres de altura como La Bien Querida, que sazonará con Paprika el parque Tierno Galván, Niña Polaca, que seguirán calentando motores para su nuevo disco lleno de trallazos, las guitarras que afloran en Todavía No de La Paloma, las oscuras texturas de Margarita Quebrada y Depresión Sonora, la chispa urbana de Brava, por no hablar de otros expertos fabricantes de hits como La La Love You y su infalible directo.

Junto a ellos, viviremos la consolidación de algunas apuestas con mucho futuro como Judeline, una joven de 20 años que está arrasando en todo el mundo. Su música ha captado la atención de destacados artistas como Rosalía y Bad Bunny, quienes han compartido varias de sus canciones. Además, ha llamado la atención de la renombrada discográfica internacional Interscope, hogar de artistas de la talla de Billie Eilish y Lana del Rey, quienes la respaldarán en sus próximos proyectos. Judeline ha colaborado en temas con artistas como Myke Towers, Tainy y Nicki Nicole, consolidando aún más su presencia en la escena musical. Su ascenso meteórico promete un futuro brillante y emocionante para esta joven promesa.

O la catalana Queralt Lahoz, otra de las sensaciones del cartel. Arrancó 2023 ganando el Music Moves Europe Awards 2023 como gran colofón a un año que ha ampliado este 2023 con nuevas canciones y una amplia gira. Minimalista, sutil y elegante, la apuesta musical de la artista da un salto cualitativo que mezcla lo sintético y lo orgánico, el coqueteo con la electrónica y las raíces.

No nos perderemos tampoco los directos de Shego y su recién estrenado primer álbum, los siempre divertidos Perro, o HOFE & 4:40, que hacen su impactante debut con su primer mixtape titulado «AMODIOA», compuesto por siete cautivadores temas.

El arranque de muchas giras importantes

Tomavistas será el punto de partida para las giras de importantes bandas nacionales. Triángulo de Amor Bizarro llegarán a Madrid el mismo día que se edita su nuevo y esperado disco, Sed. Los gallegos amplifican modos y vuelven a facturar un trabajo a la altura de su leyenda.

También podremos ver a las exitosas Ginebras, cuya ascensión meteórica se ha afianzado gracias a un disco como ¿Quién es Billie Max? (Vanana Records) cuyas canciones apostamos a que serán de lo más coreado de todo el festival. Podemos ver a Los Punsetes traer los temas de AFDTRQHOT (Sonido Muchacho) por primera vez a la capital, y disfrutaremos la puesta de largo de Carlangas en Madrid, para presentarnos su aventura más allá de Novedades Carminha, un disco de debut que nos pondrá a bailar.

Las actuaciones de La Casa Azul, Cala Vento (lee nuestra reciente entrevista), La Élite y Menta serán también las únicas que den todos ellos en Madrid.

Su plantel internacional

Y qué decir de la alineación internacional. The Vaccines nos harán vibrar con su estilo enérgico y pegadizo, sacándose de la chistera esos himnos de indie-rock irresistibles y su capacidad para capturar la esencia del rock clásico con un toque moderno los convierten en una fuerza imparable en el escenario. Ladytron vienen con Time’s Arrow, melodías cristalinas envueltas en texturas heladas y arpegios ondulantes, shoegaze, música disco e industrial que se combinan en su característico estilo electro pop.

Metronomy son una banda que trasciende géneros y cautiva a audiencias de diferentes horizontes musicales, estamos convencidos de que volverán a fusionar de manera brillante la electrónica con elementos pop a base de arreglos innovadores para crear paisajes sonoros únicos.

Otra de nuestras debilidades son Allah-Las y su habilidad para recrear el sonido retro del rock psicodélico y surf de los años 60, aportando una frescura contemporánea. Su dominio instrumental, armonías vocales cautivadoras y melodías hipnóticas los convierten en una verdadera joya que no deberíais perderos. Y qué decir de la audacia de los franceses La Femme y su estilo ecléctico con su mezcla de rock, surf, pop y elementos electrónicos o del enfoque DIY de Pip Blom y su fuerza arrolladora…

Escucha la playlist oficial de Tomavistas 2023

Horarios del Festival Tomavistas

El jueves, la apertura del festival estará a cargo de Menta, quienes se presentarán en el escenario 3. A continuación, en ese mismo escenario, disfrutaremos de las actuaciones de Queralt Lahoz, Judeline y Brava. En el segundo escenario, podremos disfrutar de los talentos de Shego, Depresión Sonora y Carlangas. Y para culminar la jornada, en el escenario principal, nos deleitaremos con las actuaciones de Niña Polaca, Ginebras y La La Love You.

El viernes arrancarán Parquesvr en el escenario 3, seguido por el esperado regreso a los escenarios de Perro y la fusión electrónica de Playback Maracas y Gazzi. En el escenario 2, disfrutaremos de la música británica con Pip Blom, Mujeres y el cautivador «Teatro Lúcido» de La Femme. El escenario Tomavistas by Vibra Mahou, acogerá el torrente inmersivo de Triángulo de Amor Bizarro, el contagioso brit-pop de The Vaccines y los inolvidables éxitos de La Casa Azul, quienes cerrarán la noche.

El sábado, la jornada comenzará con la actuación de la gallega Dani en el escenario 3, seguida por La Bien Querida, Margarita Quebrada, Hofe x 4:40 y La Élite. El escenario 2 se verá invadido por el rock de La Paloma, Blanco Palamera y Los Punsetes, culminando la noche con una fiesta a cargo de Ladytron. Mientras tanto, en el escenario principal, la psicodelia de Allah-Las, el rock de Cala Vento y Sidonie llenarán el ambiente de buen rollo, despidiendo el festival en todo lo alto con los himnos de los ya míticos Metronomy.

Entradas para Tomavistas 2023

Las entradas para Tomavistas 2023 ya están a la venta en su web.