Sneaks anuncia disco para agosto

Sneaks, el apodo de la artista de Washington DC, Eva Moolchan, regresa con Happy Birthday este 21 de agosto.

Continuando con las colaboraciones del Highway Hypnosis del año pasado (llamado “un mosaico de hip-hop, post-punk, rave, y más” por Pigeons & Planes) con el ingeniero de mezclas Carlos Hernandez y el legendario productor Jacknife Lee, Moolchan se sintió libre para subir un poco la energía y explorar melodías más elaboradas que nunca antes. en “Mars in Virgo,” canta: “I’ve changed a lot now I’m all grown and / I got to grow up some more / I have changed now I’m all grown up / Now I have to grow up some more.”

Con afirmaciones astrológicas unidas a una poesía filtrada por un espíritu de riot grrl y expresadas a golpe de bajo y de unos beats infecciosos, Moolchan hace todas las preguntas pero invita al oyente a encontrar sus propias respuestas. Ponte los cascos y deja que Sneaks te lleve en un viaje inolvidable de autodescubrimiento que te dejará tarareando durante días.