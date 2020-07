Travis estrenan el original videoclip de ‘Valentine’

Después del lanzamiento del impresionante video animado para “A Ghost“ con más de 250.000 visitas en Youtube, el líder de Travis, Fran Healy vuelve a dirigir el video de ese nuevo single, “Valentine”.

El sorprendente video está dirigido por Fran y filmado por Newton Thomas Segal, con diseño de iluminación del técnico de de Queens Of The Stone Age, Gigi Pedron. Rodado en el parking de la prestigiosa empresa americana de luminotecnia Aspect Lighting, en Los Ángeles, CA.

Fran comenta sobre el trabajo del video: “La idea surgió de la letra que dice: “…Si me acuesto aquí / podría morir aquí / podría quedarme aquí un tiempo…”. Entonces me imagine tirado en el suelo durante todo el video, usando un dron para verme desde arriba y ver que sucedía mientras estaba allí tumbado”. Fran Healy continua argumentando: “Me gusto mucho verme desde lo más alto, entre el gran juego de luces. Una vez más, el grabar bajo las circunstancias del Covid-19, hizo que pensáramos en algo original. En el anterior video, al no poder grabar con mis compañeros, vestí dobles como fantasmas y ahora en este nuevo video, parecen de una guerrilla urbana, con sus pasamontañas, sombras y ropa negra!”.

“Valentine” es el segundo single anticipo, que aparecerá dentro del álbum ‘10 Songs’ de Travis, prevista su edición, por BMG, el próximo 9 de octubre de 2020.

El nuevo álbum ’10 Songs’ está coproducido por Fran Healy y Robin Baynton (Coldplay, Florence & The Machine) Grabado en RAK Studios durante las pasadas navidades. ’10 Songs’ es un álbum sobre la forma en que la vida llega al amor y qué hace el amor para vencer diferentes desafíos.

El disco cuenta con colaboraciones como la voz de Susanna Hoffs de The Bangles, los sintetizadores de Jason Lytle de Grandaddy y el “Lap Steel” de Greg Leisz (Beck, Emmylou Harris, Bruce Springsteen).

Con ’10 Songs’, empieza un nuevo capítulo en la extraordinaria y prolífica carrera musical de Travis. Un gran trabajo que sirve para reflotar una de las más importantes bandas del Reino Unido. Con una banda que mantiene sus cuatro originales componentes desde el principio.

Han pasado veinticinco años desde que los cuatro miembros de Travis pisaron por primera vez en un local de ensayo. En este tiempo han vendido millones de discos, fueron homenajeados con el documental ‘Almost Fashionable’ y las composiciones de Fran han recibido elogios de Paul McCartney, Elton John o Graham Nash.