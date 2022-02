El directo de The Smashing Pumpkins ha sido siempre una de sus bazas ganadoras. En la era Adore su sonido se expandió como nunca antes, incluyendo varios músicos sobre el escenario.

Además de visitar sitios emblemáticos en Europa, lo recaudado en sus conciertos de EEUU se donó a ONG’s locales.

Suenan:

01. To Sheila (Ryman Auditorium, Nashville, 05/08/1998)

02. Perfect (The Viper Room, Los Angeles,15/01/1998)

03. Crest Fallen (Aula Magna, Lisbon, 19/05/1998)

04. Ava Adore (Guggenheim, Bilbao, 21/05/1998)

05.Thru The Eyes Of Ruby (Botanique Gardens, Brussels, 28/05/1998)

06. Tear (Olympia Theater, Dublin, 31/05/1998)

07. Blank Page (FNAC Paris 04/06/1998)

08. Tonight Tonight (Lycabettus Theater, Athens, 09/06/1998)

09. Pug (Houston, 12/07/1998)

10. Bullet With Butterfly Wings (Washington, 29/07/1998)

11. Transmission (Atlanta 04/08/1998)

12. Disarm (Chile 19/08/1998)

13. Money (That’s What I Want) (Dodger Stadium, Los Angeles, 31/11/1998)

14. X.Y.U. Medley (Live At Dodger Stadium, Los Angeles, 31/11/1998)

15. If There is a God (KROQ Almost Acoustic Christmas Festival,Los Angeles, 12/12/1998)

The Smashing Pumpkins: la gira de ADORE en ‘Bienvenido a los 90’