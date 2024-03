Those Poor Bastards – Back to the Primitive (Tribulation Recording Co.)

Se hace raro escuchar, de golpe y casi sin esperárselo, algo que no sea pantanoso y oscuro en la producción de Those Poor Bastards. Casi elevados a la defensa más integral del primigenio gótico sureño durante tantos años, parece que los de Madison se han dado una oportunidad con la que explorar mínimamente esas aristas casi siempre presentes en su propuesta y que no gozan de todo el desarrollo que, oído lo oído, podrían haberle dado.

En este, curiosamente, Back to the Primitive, seguiremos sintiendo la presencia esencial del misterioso dúo, pero más como un sustrato donde se ha emplazado un suelo del que florece una peculiar interpretación de la americana (“Back to the Primitive”, “Hate Music”, “THe Hanged Man” o “Chicken Fights”) y con una intensidad que, si bien siempre había amenazado, no siempre había cobrado el protagonismo que ahora tiene en piezas como “Pshycho Roadkill”, peligrosamente cerca en su resultado a una pieza contemporáneamente bailable en detrimento de los patrones decimonónicos de la ruralidad sureña (a pesar de que sean de Wisconsin).

Hay incluso algunos periodos algo sorprendentes, como la falsa veloz “To Face Life Sober” o la búsqueda de raíz en “Weird Old Years”, que, cada una a su manera, perpetúan su sonido desde ventanas bien distintas. Este álbum pueda ser quizá el más ecléctico en cuanto a detalles, esos hilos de costura negra con los que han cosido una personalidad enigmática y de los que uno parece que ha podido tirar para intentar descubrir algo más. Aun así, quien escuche esta propuesta acabará metiéndose de nuevo en el camino marcado por la redención que llevan años ofreciendo, esa misma ruta infestada de iconografía de nebulosas escenas (aunque sea en lo vocal, permanece en “Black Witch Moth”). Podría haber parecido un espejismo ese inicio más abierto. Quién sabe si podría haber sido también efecto de ese enfriamiento puntual antes de formarse de nuevo la niebla. Pero estar, la intención ha estado.

