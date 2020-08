St Woods: el camino de sus sueños

El peso de la cotidianidad es una losa con la que cargamos demasiadas veces en nuestras espaldas. Incluso, en ocasiones, no dejamos siquiera que nos ayuden a llevar esa carga. Un camino que se hace duro por todo a lo que tenemos que renunciar para intentar conseguir una “vida normal”. Pero, ¿qué es una vida normal? ¿Trabajar en algo que no te gusta durante doce horas al día cinco días a la semana? ¿Hipotecarte antes de los cuarenta? ¿Comprarte un monovolumen?

Es cierto que muchas veces debemos renunciar a parte de nuestros sueños porque la realidad nos golpea y no queda otra vía. El destino, si existe, es injusto, aleatorio y caprichoso. Pero, aun así, y aunque lo tengamos todo en contra, no debemos renunciar a todos nuestros sueños, a todo lo que hemos querido ser, y sobre todo no tenemos que considerar normal algo que no lo es. No debemos equiparar cotidianidad con rutina, porque la rutina puede ser maravillosa siempre que tengas la posibilidad de ser feliz.

Y en esa vida normal que nos venden… ¿Qué se espera de un recién graduado de empresariales? Seguramente no esté relacionado con la música. Seguramente lo que se esperaba de Nacho García no era ser un joven compositor y cantante con el nombre de St Woods. Pero ¿qué ocurre si solo hacemos lo que esperan que hagamos? Pues que perdemos. Y no me refiero a perder un trabajo, sino a tiempo de nuestra vida, que al final es lo más valioso que tenemos. Hay momentos en los que tenemos que romper con lo que se espera de nosotros y ser nosotros mismos. Ese momento para Nacho fue cuando se convirtió en un artista callejero por las plazas y avenidas de Bruselas, Ámsterdam, Budapest o Londres. Ahí fue cuando decidió dedicarse a la música.

Unos años después, a mediados del 2020, nos ha presentado su primer disco titulado Bones. Diez canciones que nos hablan de amor y desamor, de despedidas y encuentros, de libertad, de felicidad, de dolor, de frustraciones y angustias, y, por supuesto, de sueños. Y como comprenderéis, no hay un mejor género musical que el folk para poder reflejar todo esto. Letras reflexivas, melodías limpias y un registro vocal capaz de atraparte nada más escucharlo. Eso es St Woods.

Canciones como “On me”, nos hablan sobre como muchas veces somos nosotros mismos los causantes de nuestros dramas; en otras como “Time (for you)”, trata sobre una verdad incómoda, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y lo difícil de una despedida, aunque sea necesaria. En “Wasted Love”, que fue la primera canción que se grabó del disco, nos habla del arrepentimiento cuando las cosas, y más en el amor, no salen como tu deseas.

St Woods, gracias a su honestidad y sinceridad, se ha convertido en uno de los grandes artistas independientes de nuestro panorama nacional. Su música y su actitud ante la vida nos demuestra que muchas veces tenemos que coger el camino de nuestros sueños, aunque no nos comprendan, aunque luego fracasemos. Porque qué dolorosa verdad es esa que dice que no hay mayor fracaso que no intentarlo.

Escucha Bones, de St Woods, en Spotify.

St Woods en redes sociales:

Facebook

Twitter

Instagram