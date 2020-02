Stone Temple Pilots están de vuelta con Perdida

Stone Temple Pilots se embarcan en una nueva aventura sonora con Perdida, el primer álbum acústico de la banda. Incluye 10 nuevas canciones profundamente personales que tejen letras introspectivas con instrumentos inesperados para llevar a los oyentes a un viaje emocional y musical a través del desapego y la reinvención.

“Hay que vivirlo para escribirlo”, dice el guitarrista Dean Deleo. “Y este registro es un reflejo de dónde hemos estado recientemente”.

El bajista Robert DeLeo dice que Perdida muestra cómo la música les ha ayudado a procesar el dolor, buscar su significado y, en última instancia, crear algo hermoso a partir del dolor. “Cuando he pasado por cosas duras en mi vida, he descubierto que sentarme y tener una conversación sincera con mi instrumento es la mejor terapia”.

“Grabar un álbum acústico como Perdida es algo que la banda ha querido hacer durante muchos años”, dice el baterista Eric Kretz. “Actuamos en ‘MTV Unplugged’ en 1993, y generalmente tocamos mini-sets acústicos en la gira, así que cuando Robert y Dean comenzaron a tocar sus nuevas canciones durante nuestra gira el año pasado, supimos de inmediato que serían perfectos para un álbum acústico”.

“Escribir letras para un álbum introspectivo como Perdida significó exponerse como nunca antes”, dice el cantante Jeff Gutt, quien se unió a la banda en 2017. “Es un álbum emocionalmente honesto y necesitaba abordarlo de esa manera para que estas canciones resonaran con fuerza. Tenía que permitirme ser tan vulnerable escribiendo las letras como Dean y Robert se mostraban componiendo la música”.

Para grabar Perdida, el cuarteto se reunió en los Estudios Bomb Shelter de Kretz en febrero del pasado año. La clave para hacer el álbum, explica Dean, fue encontrar una manera de decir más con menos. “Todo lo que se escucha tiene un propósito, desde los arreglos hasta los diferentes instrumentos. Solo agregamos cosas que realmente eran esenciales para las canciones”.

Como resultado, hay instrumentos que normalmente no se escuchan en un disco STP, como flauta (“I Didn´t Know the Time”), saxofón alto (“Years”), guitarrón (“Miles Away” ) y suficientes teclados vintage para poner celoso a Rick Wakeman.

Además del álbum, Stone Temple Pilots también se embarcará en una gira acústica a partir de febrero 2020.