Sequoyah Murray – Before You Begin (Thrill Jockey)

El joven Sequoyah Murray es nativo de Atlanta, y es un talento como compositor, multiinstrumentista, y productor. El pasado año editó un epé y este fantástico Before You Begin (Thrill Jockey) que, desgraciadamente, sigue esperando una segunda oportunidad en los medios críticos. Un trabajo de una riqueza armónica fuera de lo común, y cuya temporización de temas es de una belleza aplastante, diría que chamánica, que esculpe un fascinante tapiz de soul conducido por su excelente voz.

Murray da forma a un discurso que insufla sabia nueva al soul-pop– como lo está haciendo también FKA Twigs con reconocimiento masivo por parte de los legisladores del buen gusto – en temas como “I Wonder”, “Sublime”, o “Is Enough” (aquí con guiños a las texturas vibrante de Grimes).

Comparaciones con el gran Arthur Russell le han perseguido. El paisajismo otoñal de la preciosa “Blue Jeans” no desentonaría en Another Thought, la obra maestra del fallecido compositor, y el chelo -instrumento con el que Russell era un virtuoso- acompaña la hipnótica “Let’s Take The Time” en la que nuestro hombre enfatiza su voz rememorando al Antony Hegarty menos llorón. Emocionante es poco.

Escucha Sequoyah Murray – Before You Begin