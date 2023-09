The Dictators siguen dando cera en su gira española

The Dictators no necesitan de presentación alguna. Inventaron el punk antes del punk, sin saberlo ni planearlo, como todas las cosas buenas de la vida. Supervivientes del New York en el que había que esquivar cadáveres por las aceras cada mañana – Manitoba Dixit – estuvieron al quite con los Ramones, Blondie y toda la pandilla de aquellos años en el C.B.G.B. Historia del rock and roll ¡qué demonios!

Ahora están de gira por España, en un tour propiciado por Kivents y nos llegan noticias de primera mano de que sus conciertos están siendo de arrasar escenarios. Fueron muchos los que dijeron que sin Handsome Dick Manitoba esto no iba a funcionar, pero parece que las evidencias que están dejando en forma de conciertos, dicen todo lo contrario.

Recordemos que después de la reforma de la banda, los integrantes de esta quedan así:

Andy Shernoff : bajo/voces (Miembro original de The Dictators y culpable de muchas de las canciones y de su sonido).

: Guitarra/coros (Miembro original de The Dictators y killer guitar de los de enmarcar). Keith Roth : Guitarra/voz (Nueva incorporación y acertada, dado su pedigrí, ha girado con: Ramones , Skid Row , The Damned , Generation X y un largo etc.)

Además de sus imperecederas canciones, traen nuevo material escrito por Andy y tienen muy buena pinta. Aún quedan algunos conciertos por la península. Entradas aquí.

26 septiembre. Sevilla. Sala X

27 septiembre. Murcia. Garaje Beat Club

28 septiembre. Valencia. Sala 16 Toneladas

29 septiembre. Madrid. Sala Copérnico

30 septiembre. Vitoria. Helldorado

1 octubre. Oviedo. Gong Galaxy Club