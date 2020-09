Suede comparten su actuación en el Royal Albert Hall 2010

Suede comparten en Youtube la legendaria actuación grabada en el Royal Albert Hall de Londres el 24 de marzo de 2010. Una vuelta a los escenarios tras su separación en 2003, para recaudar fondos para Teenage Cancer Trust.

Como resultado de la extraordinaria reacción del público, el banda decidió regresar a la actividad definitivamente y desde entonces nos ha regalado tres discos como tres soles, como han sido Bloodsports (Warner, 2013), Night Thoughts (Warner, 2016) y The Blue Hour (Warner, 2018).

Es por tanto, una ocasión única para volver a disfrutar el germen de esa segunda vida, un concierto vibrante y eléctrico que nos los devolvió con más fuerza que la que demostraron en la gira de su disco más flojo, el olvidable A New Morning (2002)

Las canciones interpretadas por Suede en el Royal Albert Hall fueron:

She

Trash

Filmstar

Animal Nitrate

Heroine

Pantomime Horse

The Drowners

Killing Of A Flashboy

Can´t Get Enough

Everything Will Flow

He´s Gone

The Next Life

The Asphalt World

So Young

Metal Mickey

The Wild Ones

New Generation

Beautiful Ones

Bis:

The Living Dead

The 2 of Us

Saturday Night

El concierto, una actuación histórica de los británicos, había sido publicada previamente en su versión de audio, pero no estaba disponible en Youtube hasta ahora.