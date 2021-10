Talk To Him: Los Mejores Discos de Blackgaze

Este mes, celebrando la llegada del otoño, la azotea sonora de Talk to Him vuelve a embarcarse en un proceloso viaje a través de la noche eterna que representa mejor que ningún otro estilo el Blackgaze. Him se sumerge por completo en un bosque laberíntico plagado de sonidos en eterna lucha entre la luz y la oscuridad; el horror más insondable y la belleza más extrema para presentarnos 10 discos que son capaces de cambiar la existencia de una persona, o al menos de hacernos habitar en el sueño eterno de quien desea trascender en todo aquello que emprende a lo largo de su vida.