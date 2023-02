Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Portman, Sanny, Augusta Sonora, Jeff Mental, Silencio Casi, Thalia Mayor y Wayne.

Portman – Hold on

Portman es el proyecto musical como solista de Ricardo Portmán, veterano músico del que te hablamos hace un tiempo con motivo del lanzamiento de su primer disco. Ahora se encuentra a punto de publicar un nuevo EP titulado Bonfire Coast que editará MusicHunters Records. Hace unos días vio la luz el tercer y último adelanto del EP, una canción titulada «Hold on». Un manifiesto acústico, casi un mantra, que llama a resistir y que se presenta con un vídeo realizado por el propio Portman.

Sanny – Bird on a cage

Sanny es el nombre artístico de la viguesa Sandra Gómez, artista de la que te hablamos en una PlayList Emergente hace algo más de un mes. Entonces había publicado «25», primer tema desde su debut en 2019 con el EP Loners Downtown, y también el primero que graba con banda. El segundo ha llegado pocas semanas después, se titula «Bird in a cage» y es una canción reivindicativa basada en el libro The Awakening, de Kate Chopin, en el que su autora compara la situación de las mujeres en la época victoriana con la de los pájaros en una jaula.

Augusta Sonora – Colectivo suicida

Augusta Sonora es un grupo de Valladolid formado en 2019 y que en marzo publicarán su primer LP. Como segundo adelanto, hace unas semanas lanzaron como sencillo la canción «Colectivo suicida». Poco después acompañaron la canción con un vídeo dirigido y producido por Dacio de las Heras y grabado en Valladolid, en los estudios Valenti Sonido, de la mano de César Valenti. El 18 de marzo Augusta Sonora estarán presentando sus nuevas canciones en Desierto Rojo (Valladolid). Entradas aquí.

Jeff Mental – I’m done with you, honey

Jeff Mental es un dúo formado por los músicos y productores Jesús Pastor y David MK de los que te hablamos en 2019 en nuestra sección 7 Minutos al Día. Desde entonces no habíamos tenido noticias de ellos hasta hace uno días, cuando confirmaron un nuevo álbum para 2024 y publicaron como avance el sencillo «I’m done with you, honey». Una canción que abre una nueva etapa con un sonido muy de los 90 más electrónicos, con Primal Scream, Andrew Weatherall o Chemical Brothers como referencias.

Silencio Casi – Cometas solitarios

Silencio Casi es un grupo reciente pero experimentado que se dio a conocer en 2022 con varios singles y vídeos de una sesión en directo que grabaron en The Lobby Studios. En 2023 planean publicar su primer álbum, del que todavía no tenemos más información. Hace unas semanas salió como sencillo la canción «Cometas solitarios», un tema brillante y melódico que habla sobre los poderes casi mágicos que ciertas personas ejercen sobre otras. El 10 de marzo Silencio Casi estarán actuando en la Sala Cadavra de Madrid. Entradas aquí.

Thalia Mayor – 1:11

Thalia Mayor es una joven cantautora y productora peruana que vive desde hace unos años en Madrid. Su carrera artística arrancó en 2018, y de ella te hablamos hace casi un año en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hace pocas semanas presentó su nuevo sencillo, «1:11», una canción que describe los efectos del enamoramiento de una manera romántica pero también melancólica. Grabada, producida, mezclada y masterizada en Lima, Perú, por Daniel Quiñones Mollo de Atoms Lab, «1:11» nos llega con un vídeo lyrics realizado por André Coronado Mendoza.

Wayne – Casa

Wayne es un grupo formado a finales del año 2020, durante la pandemia. Su música parte del rock alternativo y se expande hacia otros estilos como la electrónica o el pop psicodélico. En 2023 publicarán su primer disco, grabado en los Estudios Sputnik por Jordi Gil. A finales del pasado año lanzaron como sencillo «Casa», una canción entre el lofi y la psicodelia electrónica y que habla de ese lugar en el que nos sentimos invulnerables, donde nadie nos puede hacer daño. «Casa», dicen, es quien recibe los golpes cuando tú no los aguantas.