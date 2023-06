Estrenamos el nuevo vídeo de J. Teixi Band, ‘Rip this joint’

J. Teixi Band, banda de Javier Teixidor, lanzaban el pasado marzo su último trabajo. En el Barrio son catorce nuevas canciones entre el rhythm&blues y el soul-blues, todo un pasaje enérgico y sugerente. Después de los sencillos “Porque no” y “Cuando te quitan la piel”, ahora lanzan su versión en castellano del «Rip this joint» de The Rolling Stones del que hoy estrenamos su videoclip.

«Rip this joint» narra el viaje salvaje y lisérgico de un extranjero por el sur de Estados Unidos, de Tampa a Santa Fe, trasmutadas en esta magnífica versión de la J. Teixi Band, por Chueca y Chamberí. Una boogie negro con Teixi escupiendo la letra a toda velocidad que se suma al combinado de blues, soul y rock que preside el nuevo trabajo del grupo, como presidió, en 1972, uno de los mejores álbumes de la historia del rock.

Cuenta Teixi sobre la versión: «Es la canción más corta con la letra más larga que hemos adaptado. ¡Y la que mejor se entiende! Es un tema divertido, rápido y bastante golfo, y hemos querido que lo siguiera siendo. Un reconocimiento por nuestra parte a los maestros, cómplices de nuestras vidas y culpables de algunos desbarres. Hacer esta versión es como una prueba para una banda de Rhythm&Blues; si no te hace mover los pies, estás muerto o no has nacido”.

Y concluye: «Existe el agua para beber, el aire para respirar, y luego, los Rolling Stones, esto es así, desde hace mucho tiempo». No se admiten reclamaciones. Remitentes: Jagger/Richard

Disfruta el vídeo