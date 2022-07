Te presentamos a los franceses Venil y estrenamos su sencillo ‘Not’

Venil es una banda francesa que llega desde Bayona y que está formada por Alan Billi, Mikel Perez y Txomin Urriza. El próximo mes de septiembre publicarán su primer disco, My Fears Are Not Strong Enough To Save Me que saldrá con el sello Medication Time Records. Un álbum que promete ser un viaje al interior del oyente para el que no hay reglas ni fronteras, siendo solo dirigido por las emociones. La idea es generar una experiencia totalmente visceral, salpicada de sensaciones intensas que pueden ir desde la rabia hasta la nostalgia.

Como adelanto, Venil publican este viernes un sencillo titulado «Not». Se trata de una canción potente, casi intimidante, que ellos describen como «la expresión de una rabia silenciosa que va creciendo y creciendo pero no acaba de explotar». Esta tensión contenida sin fin es lo que le da ese inquietante carácter de huida hacia ninguna parte. Una sensación que el vídeo, dirigido y producido por el propio miembro de la banda Alan Billi con la ayuda de Benoit Millet y Fanny Maillard, se encarga de agudizar.

Hoy, un par de días antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva para España este sencillo y vídeo de los franceses Venil: «Not».

(la foto de cabecera es obra de Fanny Maillard)