Te presentamos a la banda cordobesa Piedra Dropa

Piedra Dropa es una banda cordobesa formada actualmente por Manu Ramírez (voz, letras, guitarras), Tony Jiménez (batería, coros), Manu Entrena (bajo, coros) y Charly Muñoz (guitarra rítmica, coros). El proyecto arranca hace unos años cuando Manu y Tony, cantante y batería, se conocen en un instituto de Montilla y deciden formar un grupo de rock. Le ponen el nombre de Piedra Dropa y empiezan a probar gente para completar la banda. Tras llamar a algunos conocidos para darle forma al grupo y después de dar varios conciertos, finalmente decidieron contar con Manu al bajo y Charly a la guitarra rítmica.

Afirman que hacen “rock en estado sólido”, y que su principal característica es la energía que desprenden sobre el escenario. En disco resultan algo más tranquilos, mostrando en sus canciones un pop rock melódico y pegadizo que no hace ascos a los medios tiempos ni a las baladas. En sus letras reflejan sentimientos y situaciones habituales por las que muchos hemos pasado. Entre sus referencias mencionan bandas como El Canto del Loco, Pereza, Fito & Fitipaldis, Extremoduro, Manolo García, Iván Ferreiro, The Rolling Stones, The Beatles y Sepultura.

Tras grabar una maqueta que sirvió para empezar a darles a conocer y que les dio la posibilidad de ofrecer varios conciertos, en 2020 Piedra Dropa han publicado su primer disco, un EP llamado Vivir en Sociedad. Seis canciones en las que dan a conocer, ahora de manera más profesional, ese sentido del pop que describen cuando hablan de su música. Canciones pegadizas y aceleradas como la reivindicativa “Me dicen”, “Vidas paralelas” o “Habitación 203” conviven con baladas como “Febrero”, así hasta seis temas que forman este EP con el que Piedra Dropa se presentan.

Piedra Dropa en redes sociales:

Facebook

Twitter

Instagram

Página web oficial