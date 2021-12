FIB 2022 suma a Justice, Nathy Peluso y Example

El FIB, Festival Internacional de Benicàssim regresará los próximos 14 al 17 de julio de 2022.

La esperada 26ª edición del histórico evento contará con las actuaciones de Kasabian, Viva Suecia, Steve Aoki, Tom Grennan, Two Door Cinema Club, IZAL, Zahara, La la Love You, Declan McKenna, Miss Caffeina, The Hunna, Joel Corry, además de Circa Waves, Tom Walker, The Kooks, Tyga, Sea Girls y los nacionales Love Of Lesbian, Cariño, Ginebras, Carolina Durante, La M.O.D.A. y La Habitación Roja.

A estos se suman tres nuevos artistas, la electrónica de los siempre efectivos Justice, la argentina Nathy Peluso y el británico Elliot John Gleave más conocido como Example.

Abonos para FIB 2022

TIPOS DE ABONOS:

Abono General: permite acceder al recinto de conciertos desde el jueves 14 de julio hasta el domingo 17 de julio de 2022. No incluye camping y reacceso.

Abono VIP: permite acceder al recinto de conciertos y a la zona VIP desde el jueves 14 de julio hasta el domingo 17 de julio de 2022. No incluye camping y reacceso.

ENTRADAS NOMINATIVAS:

Este año los abonos de FIB serán nominativos por lo que en la validación de las entradas se comprobará que el nombre de estas corresponda con la persona. Durante el proceso de compra de los abonos se solicitarán los datos de todos los asistentes para poder finalizar la compra.

CAMBIO DE NOMBRE:

En caso de querer realizar el cambio de nombre en alguno de los abonos podréis hacerlo de forma gratuita hasta el 15 de diciembre. A partir de esta fecha, tendrá un coste de 20€.

Más información en su web.