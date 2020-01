Kanye West es el mejor artista de la tierra para Nick Cave

A pesar de que la última entrega de Kanye West, Jesus Is King (2019) no ha sido para tirar cohetes, su predicamento sigue calando y no son pocos los que valoran su inmenso talento.

El último en sumarse a esos elogios es Nick Cave, quien ha comentado que en su opinión Kanye West el mejor artista en la Tierra.

Las declaraciones han venido a través de su web The Red Hand Files, esa página de preguntas y respuestas que sirve al australiano para tener un contacto continuo con sus fans. A la pregunta “¿Te gusta Kanye?”. Cave contestaba: “Hacer arte es una forma de locura: nos deslizamos profundamente dentro de nuestra propia visión singular y nos perdemos en ella. No hay músico en la Tierra que esté tan comprometido con su propio trastorno como Kanye, y a este respecto, en este momento, es nuestro mejor artista”.

Nick Cave & The Bad Seeds traerán en primavera una de las giras más esperadas del año. La banda está de vuelta con el flamante Ghosteen, un álbum doble, al igual que ocurrió en 2004 con Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus (Mute/RCA). Un trabajo que ha sido grabado entre Malibú, Los Angeles, Brighton y Berlín y mezclado por Nick Cave, Warren Ellis, Lance Powell y Andrew Dominik en Los Ángeles.

25 de abril de 2020: WiZink Center (Madrid)

26 de abril de 2020: Palau Sant Jordi (Barcelona)

Las entradas ya están a la venta y estos son los diferentes tipos disponibles:

Madrid: 65 € para las entradas de pista y 48, 68, 82 y 94 € para las entradas de asiento reservado en grada.

Las entradas de movilidad reducida tendrán un precio de 68 €.

Barcelona: 62 € para pista y 48, 58, 70, 82 y 94 € para las entradas de grada.

El precio de las entradas de movilidad reducida será de 70€.

A la venta en: nickcave.com, doctormusic.com y entradas.com