Te presentamos el tercer sencillo y el primer EP del dúo Thelee

Thelee es un dúo gerundense que ha irrumpido en la escena musical en este año 2021 con una declaración de intenciones: “somos un grupo de big beat”. Así es, Thelee recuperan y actualizan con descaro el divertido sonido big-beat de los 90s. De todos modos, tampoco se cierran a incluir otras influencias que van desde el hip-hop al rock y el house, pasando por los breaks, el dub o el punk.

Tras presentarse hace unos meses con su primer sencillo, “Rude to be“, al que siguió una ácida y rabiosa mezcla de punk, breakbat, acid, boombap y shoegaze titulada “Slaves“, hoy mismo Thelee lanzan un tercer sencillo con el que completan su primer EP, Visions. Este tercer tema del dúo se llama “Dancefloor ignition”, cuenta con la colaboración vocal de Pupa Congo (referente del reggae underground barcelonés) y presenta la particular visión, bañada en psicodelia, que sus autores tienen del steppa. El resultado es una canción avasalladora que se mueve a 140 bpm salvo en un pequeño interludio ácido con sabor a rave noventera.

Los tres temas mencionados forman finalmente Visions, el primer EP de Thelee. Además de estar disponibles desde hoy las tres canciones en plataformas digitales, el grupo ha anunciado en redes sociales que saldrá en formato físico en una tirada limitada y numerada de 50 elegantes cassettes-USB, incluyendo otros contenidos exclusivos. Se puede reservar Visions en formato físico en su página de Bandcamp.

A continuación puedes escuchar los tres temas incluidos en Visions, el primer EP de Thelee.

Thelee en Instagram

Canal oficial de YouTube

(la foto de cabecera es obra de Norbert Palazón)