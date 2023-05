Teenage Fanclub publicarán nuevo disco en septiembre

Teenage Fanclub anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Nothing Lasts Forever el 22 de septiembre, sucesor de Endless Arcade (2021). Para aumentar la expectación, han lanzado el primer sencillo del disco, titulado «Foreign Land», junto con su respectivo videoclip.

El primer sencillo es la canción de apertura del undécimo álbum de estudio completo de los escoceses. Esa canción, junto con el resto de este hermoso y melódico álbum, representa el final de una temporada, los últimos días cálidos del año mientras las noches comienzan a oscurecerse y los pensamientos se vuelven reflexivos y algo melancólicos. Esa reflexión se encuentra en todo el disco.

La banda grabó Nothing Lasts Forever durante un intenso período de diez días en el bucólico campo galés en los estudios Rockfield, cerca de Monmouth a fines de agosto. Puedes escuchar el efecto de ese entorno en el disco: está lleno de suaves brisas, amplios cielos, belleza y espacio.

Estas serán las canciones de ‘Nothing Lasts Forever’ de Teenage Fanclub

1. Foreign Land

2. Tired Of Being Alone

3. I Left A Light On

4. See The Light

5. It’s Alright

6. Falling Into The Sun

7. Self-Sedation

8. Middle Of My Mind

9. Back To The Light

10. I Will Love You

Escucha ‘Foreign Land’

Toma nota de las fechas de Teenage Fanclub

7 Oct 2023 · MURCIA · Teatro Circo – Entradas

8 Oct 2023 · GRANADA · Auditorio Manuel de Falla – Entradas

10 Oct 2023 · MADRID · Teatro Albéniz – Entradas

11 Oct 2023 · GIJÓN · Teatro La Laboral – Entradas

14 Oct 2023 · ALCÚDIA · Auditori d’Alcúdia – Sold out

15 Oct 2023 · SAN SEBASTIÁN · Victoria Eugenia Antzokia – Entradas

17 Oct 2023 · VALENCIA · La Rambleta – Entradas

18 Oct 2023 · BARCELONA · Paral·lel 62 – Entradas