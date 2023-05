Cumgirl 8 + Deijuvhs (Wurlitzer Ballroom) Madrid 25/05/23 

La céntrica sala madrileña Wurlitzer Ballroom ofertaba, de la mano de la promotora Amoor, un doble cartel interesante y ecléctico, copado por dos de esos nombres que quién sabe si no empezarán a sonar con fuerza en un futuro no muy lejano. El londinense Deijuvhs fue el encargado de abrir la velada con su rap convenientemente actualizado (y metalizado) que, en esta ocasión, defendió acompañado únicamente de un omnipresente batería ya que el presupuesto no daba para traerse consigo a la banda completa, según explicó el propio Deijuvhs. En cualquier caso, el artista demostró ser poseedor de una enérgica presencia escénica, tirando de no pocos tópicos asociados de por vida al rapero malote, mientras probaba que su obra –y la consecuente materialización sobre las tablas– es amplia de miras y alberga una chispa agresiva que puede resultar valiosa para hacerse un hueco en esa escena.

El plato fuerte de la noche recaía, en todo caso, sobre las neoyorquinas Cumgirl8, que tras algún trabajo previo que pasó más desapercibido acaban de fichar por el prestigioso sello 4AD. Un valedor adicional con respecto a aquellas credenciales que ya señalaban a un grupo impredecible sobre el escenario, ubicado en algún punto sito entre post-punk, glam y un punk-rock explícito, influenciado por clásicas del género como The Slits o The Runaways y ese espíritu tan reivindicado en la actualidad como es el movimiento noventero Riot Grrrl. Todo bien potenciado por una sexualidad desinhibida y una actitud que, el contacto con el escenario, prometía emociones. En la práctica la cosa seguramente no fue para tanto, pero dejó a su paso un concierto igualmente ardoroso e intenso. El cuarteto apostó por un volumen endemoniado (tanto que en ocasiones saturó su definición y restó protagonismo a las propias composiciones), con cada una de las artífices cómodas y gustándose en un papel creíble que llevan hasta sus últimas consecuencias.

Buenos temas como “Bugs”, “Dumb Bith”, “Cherry Nipples” y, sobre todo, ese éxito en potencia que es su single más reciente, “Cicciolina”, amenizaron el asunto y fueron caldeando cada vez más el ambiente. Sin llegar a colmar del todo unas expectativas que quizá estaban demasiado altas, el combo dejó insinuaciones acerca de por dónde van los tiros y pistas acerca de lo que podrían llegar a ser si concretan la jugada, aunque todavía estén lejos de alcanzar todo el potencial que se les supone. El mismo que, efectivamente, también han debido percibir en la mencionada discográfica británica, y cuyo apoyo bien podría ser catalizador definitivo para la descarada propuesta de estas chicas de (cuidado) aspecto lascivo y provocador que responden al nombre de Lida Fox, Veronika Vilim, Avishag Cohen Rorigues y Chase Lombardo. O lo que es lo mismo, Cumgirl8.

Fotos Cumgirl 8: Irene Gimeno