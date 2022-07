The 1975 regresan con el nuevo sencillo «Part Of The Band» , la primera muestra del que será próximo álbum Being Funny In A ForeignLanguage. Un álbum grabado en Real World Studios en Wiltshire, Reino Unido y Electric Lady Studiosen Nueva York. Se lanzará el 14 de octubre a través de Dirty Hit y está disponible para reservar ahora en the1975.com.

La banda formada en Manchester y compuesta por los cuatro miembros: Matthew Healy (voz, guitarra), Adam Hann (guitarra), George Daniel (batería, coros) y Ross MacDonald (bajo) se han establecido como una de las formaciones definitorias de su generación con su estética distintiva, su ardiente base de fans y su enfoque sonoro único.

Escucha ‘Part Of The Band’ de The 1975

Estas serán las canciones de Being Funny In A Foreign Language

The 1975 Happiness Looking For Somebody (To Love) Part Of The Band Oh Caroline I’m In Love With You All I Need To Hear Wintering Human Too About You When We Are Together

Foto de The 1975: Samuel Bradley