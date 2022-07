Arranca la gira de Dean Wareham, que estrena vídeo para ‘Under Skys’

Dean Wareham (consulta nuestra reciente entrevista) ha lanzado un videoclip de “Under Skys”, una de las canciones que conforman su último disco, “I Have Nothing To Say To The Mayor Of L.A.” (2021), y que es una versión del tema del mismo título del grupo sesentero de suave rock psicodélico Lazy Smoke. El videoclip ha sido dirigido por Judith Berndsen y Britta Phillips.

Os recordamos que Wareham dará una extensa gira ibérica este mes de julio, que consta de los siguientes conciertos: Sevilla, el 7 de julio (Sala X); Cádiz, el 8 (Edificio Constitución 1812); Oporto, el 9 (Mouco); Vigo, el 10 (Radar Estudios); Madrid, el 11 (Independance Club); Alicante, el 12 (Las Cigarreras); Valencia, el 13 (Loco Club); Barcelona, el 14 (La Nau); y Zaragoza, el 15 (La Lata de Bombillas).

En este tour, bautizado como “Dean Wareham Plays Galaxie 500’s On Fire + More”, el repertorio tendrá como eje central la interpretación del disco “On Fire” de Galaxie 500, una de las tres formaciones con que Wareham ha desarrollado su exitosa carrera (las otras dos son Luna y Dean & Britta), sin olvidar su propia trayectoria en solitario. En ese sentido, obviamente, también interpretará temas de su más reciente disco, el arriba citado «I Have Nothing To Say To The Mayor Of L.A.”.

En las nueve ciudades de este periplo por España y Portugal Dean contará con el cantautor francés Ryder The Eagle como telonero