The Mars Volta lanzan un nuevo sencillo, ‘Graveyard Love’

The Mars Volta lanzan un nuevo sencillo llamado “Graveyard Love”. La canción sigue al anuncio del regreso de la banda después de una pausa de una década y al lanzamiento de “Blacklight Shine”, que estuvo acompañado de un cortometraje puede verse aquí.

Formados por el guitarrista/compositor Omar Rodríguez-López y el cantante/letrista Cedric Bixler-Zavala, The Mars Volta surgió de las cenizas de los agitadores punk-rock de El Paso At The Drive-In en 2001. Con la misión de “honrar nuestras raíces y honrar nuestros muertos”, hicieron música que fusionaba los sonidos latinos en los que se crió Rodríguez-López con el punk y el underground en el que él y Bixler-Zavala se habían sumergido durante años, y las visiones futuristas que estaban aprovechando. Los álbumes que siguieron fueron obras maestras únicas en su tipo, sus canciones de una complejidad impresionante también poseían una poderosa inmediatez emocional. Después de que el grupo se quedó en silencio, una legión de devotos (incluido Kanye West) mantuvieron un insistente toque de tambores para su regreso.

“Buscarán tu ruina y quemarán tus tierras, porque si ellos no pueden tenerte, nadie puede”, explica Cedric Bixler-Zavala sobre la historia de la nueva canción.

Escucha ‘Graveyard Love’ de The Mars Volta