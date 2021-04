The Avalanches celebran los 20 años de Since I Left You

The Avalanches anuncian una nueva edición de su emblemático debut Since I Left You por su vigésimo aniversario. Se lanzará el 4 de junio a través de Astralwerks y se lanzará digitalmente y en versiones físicas 4xLP y 2xCD.

El álbum aparte de sus canciones habituales, incluirá remixes inéditos de artistas como el fallecido MF DOOM, Leon Vynehall, Black Dice, Carl Craig y Sinkane. Los remixes de la época de artistas como Stereolab también serán editados por primera vez.

Estás serán las canciones extras de la edición 20 aniversario de Since I Left You de The Avalanches

1. Since I Left You (Cornelius Remix)

2. Tonight May Have To Last Me All My Life (Edan Remix)

3. Frontier Psychiatrist (Mario Caldato Jr’s 85% Remix)

4. Close To You (Sun Araw Remix)

5. Since I Left You (Stereolab Remix)

6. Flight Tonight (Canyons Travel Agent Dub)

7. Radio (Sinkane Remix)

8. Since I Left You (Prince Paul Remix)

9. Electricity (Harvey’s Nightclub Re-Edit)

10. Summer Crane (Black Dice Remix)

11. Extra Kings (Deakin Remix)

12. Tonight May Have To Last Me All My Life (MF DOOM Remix)

13. Tonight May Have To Last Me All My Life (Dragged By Leon Vynehall)

14. A Different Feeling (Carl Craig’s Paperclip People Remix)

15. Thank You Caroline (Original Avalanches Demo Tape)

Escucha ‘Since I Left You (Prince Paul Remix)’