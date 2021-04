Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Floridablanca – Nuncatevayasnunca

(enlace a la noticia)

Dinosaur Jr. – Garden

(enlace a la noticia)

Billy Gibbons – West Coast junkie

(enlace a la noticia)

Francis Lung – Lonesome no more

(enlace a la noticia)

Pond – Pink lunettes

(enlace a la noticia)

Angel Olsen – It’s every season (whole new mess)

(enlace a la noticia)

St. Vincent – The melting of the Sun

(enlace a la noticia)

Joana Serrat – Pictures

(enlace a la noticia)

Los Deltonos – Hey gente

(enlace a la noticia)

Delafé – Estonosetermina

(enlace a la noticia)

Nostalghia – Arrojados al mundo

(enlace a la noticia)

Sufjan Stevens – Meditation V – Convocations

(enlace a la noticia)

Phoebe Bridgers – Savoir complex

(enlace a la noticia)

Carlos Cuenca – Ova Talá! (Metamorphosis Cap. 3)

(enlace a la noticia)

Mogwai – Ceiling granny

(enlace a la noticia)

Damien Jurado – Tom

(enlace a la noticia)

Kokoshca – Regresando a la ciudad

(enlace a la noticia)

Betacam – Norteamérica triste

(enlace a la noticia)

San Jerónimo con Tarik Rahim – Año nuevo

(enlace a la noticia)

Ramon Aragall – Un grito descomunal

(enlace a la noticia)

Mikel Erentxun con Amaia – Esos ojos negros

(enlace a la noticia)

Prince – Welcome 2 America

(enlace a la noticia)

Zahara – Berlín U5

(enlace a la noticia)

Los Planetas – El antiplanetismo

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Ghost Transmission – Stand still

Más de tres años después de publicar Echoes (El Genio Equivocado, 2017), Ghost Transmission regresaron el pasado año con varios sencillos, alguno de los cuales publicamos en nuestras canciones de la semana. Hace unos días presentaron un nuevo tema, “Stand still”. Un nuevo avance de su próximo álbum, previsto para este año.

Pale Preacher – Daddy walked in darkness

Pale Preacher es el proyecto en solitario de F.J. Galacho, cantante y guitarrista de The Blackberry Clouds, una de las bandas más veteranas y respetadas del rock nacional. Su primer disco es Sadness Makes Me Less Unkind, y esta semana ha visto la luz el segundo sencillo extraído del álbum, ““Daddy Walked in Darkness”, original de Hoyt Axton, un corte desgarrado y casi industrial con el único apoyo instrumental de piano, armónica y percusión.

TMATNB con Yudi Saint X – Limbo

El trío de electrónica barcelonés TMATNB lanza el tercer single de su próximo trabajo, una canción llamada “Limbo”. En ella cuentan con la colaboración de una joven promesa del pop catalán, Yudi Saint X, de quien te hablamos hace unos meses en nuestra PlayList Emergente. Se trata de un tema de electrónica potente y emotiva, donde la voz de Yudi encaja a la perfección.

Conmutadores – Hoy no me puedo levantar

El grupo sevillano Conmutadores, que celebra su 10º aniversario, quiere rendir homenaje a Mecano en su nuevo álbum. Para ello han decidido recrear su primer disco homónimo en una revisión íntegra, respetando canciones, orden y singles. La idea nace del productor y miembro de la banda Mist3rfly, que escuchaba a Mecano en una vieja casete cuando era un niño. Igual que hizo Mecano en su momento, el primer sencillo es “Hoy no me puedo levantar”, publicado este viernes por Flor y Nata Records.

Oihan – Ciudad azul

Oihan, el proyecto personal de Guille Aragón (Arizona Baby, Tuxedo), sigue publicando adelantos del que será su primer álbum con ese nombre. Hace un par de meses te presentamos en esta misma sección “Por la utopía”, esta semana nos ha presentado “Ciudad azul”. Una canción en la que habla sobre el lugar donde nació y sobre esa mezcla de complejo y orgullo que cuesta tanto digerir a oriundos de ciertas partes de España. En “Ciudad Azul” podemos encontrar trazos de Neil Young, Crosby Still & Nash y América, pero también de grupos más recientes como REM, Teenage Fanclub o Real Estate.