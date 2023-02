The Black Angels (Teatro Eslava) Madrid 30-01-23

Hay en Austin (Texas) una máquina desbocada de psicodelia, fuzz y experimentación shoegaze, cuya leyenda dice que no hacen conciertos mediocres. Se llaman The Black Angels y han pasado en dos únicas giras por nuestro país, en sendos conciertos en los que todo lo que se dice de ellos se ha confirmado. Venían a presentar su excelente último trabajo, un doble disco que podríamos situar entre los mejores de su carrera; Wilderness of Mirror (Partisan Records 2022).

Antes salían al escenario toda una revelación para muchos de los presentes. Se trataba de la banda británica, Black Market Karma, toda esa noche era “black”. A pesar de su juventud – eran más jóvenes casi que el público – el quinteto británico lleva funcionando desde el 2010. Liderados por Stanley Belton (guitarra y voces) y su hermano Finley (guitarra) comenzaron con un primer disco de psicodelia sixtie hasta afianzar su sonido en una suerte de psicodelia con guitarras muy “twang” y fronterizas, con un estilo muy particular.

Los cuarenta minutos que estuvieron sobre el escenario fueron suficientes para mostrarnos una banda sólida, con multitud de recursos para hacer un set muy intenso y divertido. Solo por la colección de guitarras Vox que esgrimieron, hubiera merecido la pena su concierto, si a eso añadimos temas como: “Time Too Little”, “Heavy Headed”, o “Semper Fi” con la que fueron terminando, pues concierto perfecto. Hagan caso, no pierdan de vista a estos chicos.

Salían a escena los de Austin, capitaneados solo en forma, porque todos en la banda tienen su peso, por el barbudo Alex Maas, para no tardar ni un minuto en desatar la tormenta sónica pertinente. El clásico e infalible “You On The Run” ya nos dio una pista de que aquello no iba a parar. Así fue, siguieron enlazando tres trallazos del comentado recién álbum: “El Jardín”, “Icon” y “History Of The Future”, sin interludios ni paradas.

Las proyecciones que acompañaron hábilmente a toda la actuación, supongo que fueron las culpables de la extraña disposición del backline sobre el escenario; colocando a la baterista más cool del planeta, Stephanie Bailey, totalmente a la izquierda de las tablas. Algo solamente estético ya que su pegada fue la de siempre, flanqueada en su espacio por el guitarrista Christian Bland; fueron los dos únicos que no cambiaron de instrumentos; Alex Maas, Jake Garcia y Ramiro Verdooren, intercambiaron bajos, guitarras y teclados como si nada y sin que ello mermase en ningún momento la intensidad de la actuación.

Así fueron mezclando temas más clásicos, como: “Grab As Much (As You Can)”, “Manipulation”, o “Entrance Song”, con otras canciones del nuevo, destacando: “Without a Trace” con esa base rítmica y bajo que te taladran, la bailonga “The Prodigal Sun” o el momento pausado de “The River”.

La clásica “Black Grease” señalaba que el concierto podría estar llegando a su fin y enlazó perfectamente con lo que para mí es el hit indiscutible de Wilderness of Mirror, la incontestable “Empires Falling” que hizo retumbar hasta los cimientos del abarrotado hasta las dos plantas, Teatro Eslava.

Como ni el público ni The Black Angels tuvieron suficiente, estos volvieron a salir en los bises atacando con la que da título al nuevo disco, para seguir con: “Blackhounds on My Trail” de su álbum debut Passover (2005 Light in the Attic Records). No fueron unos bises cualesquiera ya que podría haber sido casi un concierto de otros grupos por su generoso minutaje, quiero decir. También de su álbum debut salió a relucir “Young Men Dead”, una joya atemporal por la que muchas bandas hubieran pactado con el diablo.

En fin, que The Black Angels lo volvieron a hacer y lo volverán a hacer mil y una vez más. El día que no existan, el mundo será un poquito peor.

Más fotos de The Black Angels + Black Market Karma de Fernando del Río