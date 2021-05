Entrevista: Diseccionamos lo nuevo de Triángulo de Amor Bizarro junto a ellos

Ha pasado un año desde que Triángulo de Amor Bizarro lanzaran su quinto elepé, un disco homónimo en el que reinventaban modos de expresión para seguir sumando a su catálogo una nueva colección de memorables canciones pop envueltas en su habitual colchón de guitarras y distorsión.

El álbum no pudo contar con la gira que merecía, pero ya está teniendo su reflejo en los escenarios, con próxima parada en Tomavistas Extra este sábado 22 de mayo (entradas aquí). El motivo es recuperar esas composiciones, que acaban de tener reflejo en el experimento Detrás del Espejo. Variaciones y ecos, un trabajo en el que artistas como Aries, Biznaga, Boyanka Kostova, Carolina Durante, Castro, Erik Urano, Esplendor Geométrico, J (Los Planetas), Joaquín Pascual, Las Ligas Menores, Menta, Miguel Prado, Peter Kember (Sonic Boom), Soleá Morente y Sr. Chinarro reinventan las canciones de los gallegos.

Aprovechando sus próximos conciertos y el lanzamiento de este disco, analizamos canción a canción este Detrás del Espejo. Variaciones y ecos, con su cantante y bajista Isa Cea.

“Que nos fueran llegando estas canciones eran como regalos. Días de júbilo en esta casa, que nos han hecho pasar un confinamiento estupendo”

Vuestro último disco salió en una fecha complicada. Releyendo la entrevista que os hizo mi compañero Edu Cornejo en marzo del año pasado, parece que ha pasado una eternidad.

Fueron momentos complicados, pero el sacarlo antes de la pandemia nos dio bastante vidilla, nos permitió hacer cosas, aunque no una gira en condiciones. Como somos inquietos hemos terminado lanzando este disco de reinterpretaciones con otros artistas y alguna otra cosa más que hay por ahí…

Supongo que en la zona donde vivís habrá sido más llevadero este año que llevamos.

Sí, aquí estamos estupendos. Completamente diferente, lo que más me angustiaba todo este tiempo era la cantidad de gente metida en pisos. Familiares y amigos que lo estaban pasando realmente mal. Muy diferente.

Habéis vuelto a los escenarios, próximamente estaréis en Tomavistas.

¡Sí! Tenemos unas ganas terribles de festival. En Madrid no lo notáis tanto, claro.

En Madrid llevamos toda la pandemia yendo a raves en libertad (risas).

Pero en el resto del mundo no, solo en Madrid hay libertad (risas). Va a ser genial lo de Tomavistas, siempre lo es porque es un festival al que cunde ir y sabes que lo vas a pasar bien, este año más que nunca.

Corrígeme si me equivoco, ¿Detrás del Espejo. Variaciones y ecos puede ser una buena manera de seguir reivindicando la vigencia del disco y que llegue ahora el momento de abordarlo en directo como merece?

Es una transformación necesaria. Fue salir el disco y se paró todo, se veía que iba a pasar esto pero nos empeñamos en sacarlo porque lo teníamos terminado, y aunque no hemos podido presentarlo aún como se merece, sacar este nuevo álbum es una necesidad de completar ese círculo. Que en vez de ver cómo se transforman las canciones encima de un escenario, lo vemos a través de artistas a los y las que admiramos mucho.

Fue algo diferente a lo habitual, muy acompañado por el tiempo porque de no haber pasado esto posiblemente no hubiera ocurrido. De una forma muy natural completamos ese proceso de crear una canción, grabarla y tocarla. Lo terminamos de una manera diferente. No fue algo fortuito, porque nos pareció una buena idea hablar con otros artistas después de tanto tiempo aislados y pedirles que le dieran su visión, pasando de ser algo puntual que podríamos haberlo hecho con una o dos canciones, a ser el disco completo.

El disco es una curiosa mezcla, porque algunas canciones son versiones, otras son remezclas, otras son reinterpretaciones y en otras simplemente hay una voz cantando junto a vosotros…

Sí, eso son los ecos (risas). A mi por ejemplo la de J que me acompaña en la última canción, que de repente entra su voz… para mi es muy impresionante que un artista al que admiro tanto y que fue una referencia tan importante cuando empezó Triángulo de Amor Bizarro oírle cantando junto a mí es como… guau. Un momentazo del disco.

‘Detrás del Espejo. Variaciones y ecos’ canción a canción

Vamos a hacer una parada en cada una de las canciones y las comentamos brevemente en orden, si te parece:

“Ruptura (Flat Radiactiversion)” – Erik Urano. Curiosa fusión entre ambos universos.

A Erik Urano, aparte de tener uno de los discos más guays del año pasado lo seguimos desde hace tiempo. Fusiona muy bien dos estilos que me gustan mucho, el hip hop y el industrial, tiene profundidad y escribe muy bien. La original tiene ese toque industrial y sabíamos que no era fácil reinterpretarlo, pero confiábamos que él sería capaz de llevarla a su terreno resaltando distintas partes de la canción y así fue. Está maravillosamente transformada a través de su lente y se acerca a su visión y a la vez a la nuetra. A pesar de que el tema habla de una ruptura, él la llevó hacia una nave vacía, algo muy propio.

“Todo lo que te quiero (ASMR) para ti”. Aquí Soleá Morente la versiona y la lleva a su terreno de una manera emocionante, hasta cambiando la costa de Galicia por el Sacromonte.

Sí, es de las canciones más bellas que hay en el disco, su voz es súper bonita. Le mandamos las pistas sin dar demasiadas ideas y todo el trabajo de Soleá es muy bueno. Ella mandó su voz con una guitarra acompañándola y Rodrigo básicamente creó ese colchón que la acompañara para que no perdiera ningún matiz de ese sentimiento que pone cuando canta. A ella la letra le recordaba muchísimo a su padre, al ser una canción de despedida quiso adoptarla y usarla también para honrarle a él. Se nota todo ese sentimiento.

“Vandellós I” – Sr. Chinarro. Aquí Antonio Luque, al que nos lo esperábamos en un rollo más pop se mete de lleno en la electrónica y sorprende con ese salto a los sintetizadores que tanto tiempo lleva amagando.

Va a sorprender a todo el mundo, a nosotros los primeros. Alucinamos cuando escuchamos las primeras versiones, porque su estilo es algo más reconocible y esperado y esto es un riesgo maravilloso. En el arte hay que arriesgarse siempre y esta es una evolución interesante para un artista como Sr. Chinarro que es uno de los mejores letristas nacionales, bueno del mundo…¡qué nacionales! Que tenemos siempre unos complejos (risas).

Claro que sí.

La canción además tiene un rollo OMD súper chulo, que además es uno de sus grupos favoritos y como es un paso que le apetecía dar desde hace mucho tiempo, nos honra mucho que lo haya hecho con esta canción.

“Calígula 2025 † Canción de la Fama (dimethyl remix)”, curioso experimento de vuestro antiguo compañero Miguel Prado que fusiona dos canciones.

Es una de las canciones más experimentales del disco y nos apetecía tener algo así, porque refleja una parte importante de Triángulo de Amor Bizarro, aunque realmente lo que buscamos es que sean los invitados los que brillen aquí. Miguel Prado estaba en el grupo en nuestros comienzos, se fue a estudiar fuera y centró su carrera hacia el mundo experimental. Aquí se aprecia bien el nivel de locura que tanto le mola y nos mola. Nos apetecía mucho que participara y estamos muy contentos de que haya vuelto a colaborar con nosotros.

“Vigilantes del Espejo” con Carolina Durante. Aquí nos encontramos a Diego acompañando a Rodrigo sobre la base de la canción de una forma curiosa.

En este disco tiene un peso importante nuestro productor Carlos Hernández porque grabó a varios de los grupos que aparecen aquí y mezcló todas las canciones. En este caso es un experimento que quedó muy bien, doblar todos los instrumentos que están dos veces por dos canales distintos. Carlos se ocupó de organizar todo eso y hacer una canción. Las voces de Diego y de Rodrigo combinan bastante bien, es una canción juvenil pero a la vez bastante madura por su letra, que habla de la parte más adulta del rock and roll, sin querer hablar de esa parte de locura tan importante, por eso es una curiosa mezcla.

“@calígula2k25” Aquí Biznaga hacen una pedazo de versión.

Está genial. Tenemos bastante en común con ellos en lo que se refiere a sonido y reivindicaciones. Esta canción que es un poco de cagarse un poco en todo (risas), nos parecía que era fantástica para ellos y supieron adaptarla a su rollo. Ver cómo un concepto que sale de una banda y se adapta de formas tan variadas es lo que nos gusta.

“Syf, paga” – Esplendor Geométrico. Antes hablábamos de experimentación y en esto Esplendor Geométricos son absolutos pioneros en España. Gran labor por vuestra parte el reivindicarlos.

Son unos maestros y una referencia absoluta para todos. Fue uno de los primeros grupos con los que contactamos cuando aún no sabíamos bien en qué iba a convertirse este proyecto. Nos quedamos flipando con lo que entregaron, alguien a quien admiras transforma tu música en otra cosa aplicando su magia y es algo por lo que estamos muy agradecidos. Que hicieran la canción tan suya y al mismo tiempo pueda reconocerse en una pequeña parte de ella la original, para nosotros es un regalazo.

“Fukushima” – Sonic Boom. Aquí se amplifica la densidad original. Ya habíais trabajado con él en su día…

Hicimos un par de singles con él hace tiempo, en 2012 y le admiramos mucho por haber trabajado en algunos discos que para nosotros son influencia total. En aquél tiempo no hubo demasiada fluidez en la comunicación, porque él decía que hablaba un poco de español y nosotros decíamos que hablábamos un poco de inglés, pero a la hora de la verdad ninguno hablaba un carallo de español ni de inglés (risas), pero nos moló mucho trabajar con él y aprendimos mucho. Creíamos que era buen momento contar con él pero esta vez con el Google Translator de por medio (risas) a través de mail y con todo mucho más claro. Él aceptó encantado y recibió las mezclas por parte de Carlos. Nos gusta mucho el resultado.

Le da su toque personal claramente.

Sí, él es más de la armonía, de los bucles que de la base, que es donde nos movemos más nosotros. La llevó a su lado y nos parece muy importante que se viera aquí cómo su habitual estilo se mezcla con el nuestro.

“Non Eres Ti” de Boyanka Kostova. Esta desde luego que es la transformación que más descoloca del disco, toda una sorpresa.

Claro, es que se trata de esto. Esto no es un disco de duetos haciendo la misma canción con Bisbal (risas), son artistas que tienen su propia visión de la música y tenemos esa admiración hacia ellos. Es lo que hicieron Boyanka, a pesar de que el trap tampoco es un género que nos encante, lo que hacen es muy interesante y tienen una idea de la música con unas referencias muy amplias. La canción es genial, hay mucho de lo que hablan ellos en la nuestra y le han dado una visión muy personal con sus filtros.

“Acosadoras” Aquí lo que hace Aries es también súper curioso, cómo prescinde de las guitarras que acompañaban la canción y lo llena de capas.

Esta mujer es una crack. Cuando llegó no paramos de escucharla porque es una pasada. Se reconoce la canción, pero la dota de tanta luz, tantas armonías… lo que hace Isabel siempre nos ha encantado, desde las épocas de las Charades. Todo lo que toca nos gusta y teníamos clarísimo que tenía que participar. Aquí que también participa Ariadna de Los Punsetes nos pareció genial que hubiera otra mujer más, al fin y al cabo es una canción de mujeres, y en la que más me impliqué en el disco.

“Folía de las Apariciones”, aquí Menta rejuvenecen la canción.

(Risas) Bueno, nos llevamos unos añitos, son un grupo de ahora que está empezando y Meji tiene una voz súper personal que me gusta mucho. También grabaron con Carlos y me sorprende el resultado porque no fue una canción fácil para nosotros, nos llevó mucho tiempo terminarla. Quizá una vez que está hecha sea menos complicado. Ellos le quitan el peso que nos perseguía desde que la conseguimos terminar.

“Cura mi Corazón” con J (Los Planetas) que algo hemos comentado ya.

Lo que te decía, encontrar la voz de una persona que admiras tanto al lado de la tuya es increíble.

“Los Golpes Olvidados”, aquí Joaquín Pascual aporta su toque personal, como es habitual en él.

Con Joaquín siempre hemos tenido mucha conexión, desde que produjo nuestro primer disco. Le consultamos muchas cosas y es una de esas personas que siempre están ahí, por eso era imprescindible que su arte apareciera en estas reinterpretaciones. Solo hay que oírla, es un músico con mayúsculas, no le sorprenderá a nadie que le conozca.

Estamos muy agradecidos de que todas y todos hayan prestado su talento en este disco, en momentos tan complicados. Que nos fueran llegando estas canciones eran como regalos. Días de júbilo en esta casa, que nos han hecho pasar un confinamiento estupendo.

