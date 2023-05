The Chameleons nos visitan con ‘Script of the Bridge’

The Chameleons vuelven a nuestro país y lo hacen con dos de sus miembros originales, Mark Burgess en el bajo y voz y Reg Smithies en la guitarra. El motivo no es otro que celebrar los 40 años de su disco de debut, Script of the Bridge.

Lanzado en 1983, representa un hito en la historia del post-punk y se ha convertido en un referente del género. Con su sonido distintivo y líricas profundas, el álbum capturó la atención de la crítica y de los seguidores de la música alternativa. La combinación de guitarras hipnóticas y melódicas, líneas de bajo inquietantes y ritmos intensos, creó una atmósfera oscura y emotiva que caracteriza al álbum.

El álbum abre con la mítica canción «Don’t Fall», que establece el tono oscuro y enérgico de «Script of the Bridge». Otras canciones destacadas incluyen «Up the Down Escalator», con su ritmo arrollador y melodías cautivadoras, y «Second Skin», con sus líneas de bajo distintivas y coros memorables. Cada pista del álbum tiene una identidad propia, pero todas están unidas por una sensibilidad artística y una pasión inconfundible.

Fechas de The Chameleons en España

El próximo mes de diciembre podremos disfrutar de una gira que pasará por:

3 de diciembre – Madrid (sala Nazca)

4 de diciembre (lugar por anunciar)

5 de diciembre – Valencia (16 Toneladas)

6 de diciembre – Tarragona (Sala Zero)

7 de diciembre – Barcelona (Sala Wolf)

8 de diciembre – Bilbao (Kafe Antzokia)

Las entradas están disponibles en la web de su promotora, Sturm Promotions.

Escucha ‘Script of the Bridge’ de The Chameleons