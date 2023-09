The National anuncian nuevo disco por sopresa: Laugh Track

The National sorprenden a sus fans con el anuncio del inminente lanzamiento de un nuevo álbum titulado Laugh Track. Un disco que llega tan solo cinco meses después de su LP de 2023 First Two Pages of Frankenstein«, se lanzará digitalmente hoy domingo a las 00:00 horas, según anunció el cantante Matt Berninger ante la multitud, con un lanzamiento en vinilo previsto para noviembre.

Ha sido durante el concierto de apertura de su Festival Homecoming en Cincinnati: «Tenemos un nuevo disco que sale, se lanza el domingo por la noche a medianoche», dijo Berninger. «El nuevo álbum se llama ‘Laugh Track’, y tenemos algunos vinilos prensados aquí para que los cojan a la salida. El vinilo no saldrá hasta noviembre. Pero ustedes pueden conseguir vinilos aquí, esta noche».

A mediados de agosto The National nos sorprendían con dos canciones inéditas, la cautivadora y ardiente «Alphabet City» y esa enérgica declaración de ambición de 7 minutos llamada «Space Invader».

Experimentales y expansivas, ambas canciones formarán parte del disco.

Escucha ‘Alphabet City’ / ‘Space Invader’ de The National

The National en España

4 DE OCTUBRE 2023 – WIZINK CENTER, MADRID

Entradas a la venta general en livenation.es, ticketmaster.es y elcorteingles.es.