The Cure anuncia lanzamientos especiales para el Record Store Day

The Cure vuelve a las tiendas de discos con ediciones especiales de dos de sus discos clásicos. Un pequeño aperitivo antes de se dedican a publicar por fin ese nuevo material del que llevan hablándonos más de dos años y que ya estaría grabado.

Los de Robert Smith anuncian en sus redes la publicación con motivo de la próxima edición del Record Store Day, que este año tendrá lugar el próximo 17 de julio, de la reedición en vinilo de Faith a propósito de su 40 aniversario y de Wild Mood Swings (1996) que este año cumple 25 años. Ambos llegarán en picture disc, el segundo de ellos en vinilo doble por primera vez y supervisados por el propio Smith.

Este es el anuncio de The Cure.

Los discos se unen a una serie de lanzamientos de la banda británica, que el pasado mes de febrero reeditaban igualmente en picture disc Janapese Wishpers (1983), su colección de singles de pop electrónico publicados entre 1982 y 1983.

Te recordamos que aparte de un nuevo disco que está por llegar, el próximo mes de agosto se editará la Curepedia, de la A a la Z de The Cure. Una biografía enciclopédica del grupo, con biografías del pasado y presente de los miembros de la banda, resúmenes de cada álbum y canciones seleccionadas, además de detalles de las diversas giras y vídeos de toda su carrera.

Su creador, el periodista Simon Price dice sobre el libro: “The Cure es la banda de rock alternativo más grande del planeta, y su magnífico trabajo continúa inspirando a las sucesivas generaciones de músicos y amantes de la música. Me hice fan de The Cure cuando tenía 16 años en la década de 1980, y he escrito sobre ellos en numerosas ocasiones a lo largo de mi carrera periodística. Siempre he admirado el camino desafiante e individual que han seguido Robert Smith y sus compañeros de banda, como así como sus estándares infaliblemente altos. Escribir un libro sobre ellos es un honor”.