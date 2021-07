The Cure celebra los 25 años de Wild Mood Swings

The Cure sigue lanzando ediciones especiales de sus discos clásicos.

Los de Robert Smith anuncian en sus redes la publicación con motivo de la próxima edición del Record Store Day, que este año tendrá lugar el próximo 17 de julio, en la que sacarán a la venta la reedición de Wild Mood Swings (1996) que este año cumple 25 años. El disco llega por primera vez en picture disc, en vinilo doble y supervisado por el líder de la banda.

WILD MOOD SWINGS – The Cure’s tenth studio album – marks its 25th Anniversary this year, and to celebrate the album – which features the singles “The 13th,” “Mint Car,” “Strange Attraction,” and “Gone!” – will be released on picture disc for the very first time. pic.twitter.com/QQDf8BTYL8

— The Cure (@thecure) July 12, 2021