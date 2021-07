Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Tiburona, Jane Yo, Messura, La Élite, Agost, Carla Luna y Psiconautas.

Tiburona – Sola y feliz

Tiburona es un trío madrileño formado por Laura, Carmen y Rita. Debutaron el pasado mes de marzo con un sencillo, “No me interesa tu opinión”, con el que anunciaban un álbum que saldrá en otoño publicado por Folc Records. Posteriormente lanzaron “Que viene el lobo” y hoy en nuestra PlayList Emergente te presentamos su tercer sencillo, “Sola y feliz”. Una canción en la que Tiburona suenan menos punk y con un ligero toque 60s en este manifiesto por la independencia y la libertad.

Jane Yo – From now on

Cinco años después de su último trabajo, el EP Continue publicado en 2016 por Espora Records, y tras pasar por el Mallorca Live Festival en 2018, la banda mallorquina Jane Yo están de vuelta. Lo hacen anunciando su primer LP, previsto para el próximo otoño en vinilo y de nuevo con Espora Records, que se llamará From Now On. En su regreso los mallorquines aseguran haber consolidado y perfeccionado su sonido, algo que podemos comprobar escuchando este sencillo de anticipo de su nuevo disco, titulado asimismo “From now on”.

Messura – Reinass

Dos años después de irrumpir en el panorama nacional con su álbum Animal (Entrebotones, 2019), del que te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día, la banda riojana Messura regresa con un nuevo sencillo. Una canción titulada “Reinass” con la que adelantan su próximo EP, Frágil I. Una buena muestra de la apuesta de la banda por el sonido genuino y sin concesiones que nos prometen para el que será su nuevo álbum.

La Élite – Bailando

La Élite es el proyecto de dos buenos amigos de Lleida, Nil Roig (A.K.A Yung Prado) y David Burgués. Juntos practican un pop que bebe del punk y la new wave de principios de los 80, pero también de la música electrónica. Su último sencillo hasta la fecha es “Bailando” (Montgrí, 2021), un homenaje a todo lo que hemos perdido este último año, la banda sonora perfecta para recuperar placeres olvidados y bailar lo que no hemos bailado en meses.

Agost – Bison in a blizzard

Agost es un grupo barcelonés que practica un pop a medio camino entre el shoegaze y el dream pop electrónico, cercanos a bandas como Beach House o Slowdive. Debutaron en 2018 con Dim Out (Hidden Track Records), y en 2020 arrancaron una trilogía de sencillos dobles dedicados al viento que titularon The Wind Palace. Tras publicar “Tramuntana / Austral” ese mismo año 2020, y “Zephyr / Zonda” hace unos meses (canciones estas últimas que incluimos en nuestra PlayList Emergente), cierran la trilogía con otro doble sencillo: “Bison in a blizzard / Aura”.

Carla Luna – Perra diva

Carla Luna es una artista donostiarra que debutó a finales de 2020 con un sencillo de título y mensaje contundente, “Con mi culo no”, que te presentamos en su momento en nuestra PlayList Emergente. Un himno de autoafirmación al que ahora le da continuidad con otra canción también reivindicativa, “Perra diva”, un alegato en contra del bullying. Un himno disco que invita a que luzcamos nuestras rarezas con orgullo y que sirve de adelanto del disco que publicará en otoño.

Psiconautas – Como dos alacranes

Andamos desde ya un tiempo esperando el que será el segundo disco de Psiconautas. Un álbum grabado en directo, durante la pandemia, que finalmente verá la luz el próximo 24 de julio a través de Espora Records con el título de Ansiedad Estática. Mientras tanto hemos hecho más soportable la espera escuchando sus cuatro sencillos de adelanto, el último de los cuales, “Como dos alacranes”, salió el pasado 8 de julio. Un tema compuesto por Xisco Albéniz, conocido músico y productor mallorquín líder de La Búsqueda, que Psiconautas hacen suya con naturalidad. Con esta canción de Psiconautas cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!