Quivers – Golden Doubt (Quivers / Bobo Integral)

No sé que les darán de comer a los australianos desde pequeños, pero desde luego crecen con unas habilidades innatas para la música, y sobretodo para tejer melodías memorables. Ahora le toca a esta banda que se llaman Quivers que acaban de sacar al mercado uno de esos discos que van directos al corazón. Diez dardos certeros.

Herederos del collegue rock norteamericano -el año pasado reinterpretaron el Out Of Time de R.E.M. y no salieron mal parados-, y del jangle pop de tradición oceánica, este cuarteto deslumbra con Golden Doubt (Bobo Integral, 2021), un trabajo solo al alcance de artesanos orfebres de las armonías.

Según el cantante de la banda, Sam Nicholson, el impulso que originó la creación de este disco fue la muerte por ahogamiento de su hermano mientras nadaba. Esa pérdida es el leitmotiv en el que converge un cancionero acolchado por notas de guitarra chispeantes como en la inicial “Gutters Of Love” con reminiscencias a los The Replacements de Let It Be.

Aunque en “Nostalgia Will Kill You” -con resonancias a las girl groups de los 50- cantan a los efectos devastadores de ésta, el disco, en lo musical, es un prodigio de revisionismo. Solo hace falta adueñarse de los mejores The Smiths en gemas refulgentes como “Chinese Medicine” o sentir el latido agitado de “When It Breaks en donde Nicholson declama como si de un joven Morrissey rocker se tratara.

Los violines aúpan en volandas la preciosa “Hold You Back”, y las cadencias oscuras de “You’re Not Always On My Mind” los sitúan a medio camino de The Cure y los The Go-Betweens. La enciclopedia del mejor pop condensada en cuarenta minutos. Casi nada. Un disco que los sitúan como una de las bandas revelación del año.

Escucha Quivers – Golden Doubt (Bobo Integral)