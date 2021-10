Dave Gahan (Depeche Mode) anuncia disco de versiones con Soulsavers

Continúa el periodo entre álbumes de Depeche Mode. Han pasado más de cuatro años desde que publicaran Spirit (2017) en los que han llegado el documental Spirit in the forest (2019), un nuevo EP de Martin Gore (The Third Chimpanzee, 2021), el reciente libro Depeche Mode by Anton Corbijn 81-18 (Taschen) o sus reediciones, que ya han llegado hasta Ultra (1997).

Ahora su vocalista, Dave Gahan nos sorprende con el anuncio de un nuevo álbum junto a Soulsavers, el tercero que publican juntos tras The Light The Dead See (2012) y Angels & Ghosts (2016). Imposter se publicará el próximo 12 de noviembre y es un álbum íntegro de versiones

de artistas como Neil Young, Bob Dylan, Charles Chaplin, PJ Harvey, Cat Power y Mark Lanegan.

Nos encontramos ante un álbum de versiones radicalmente personal, donde el impostor no solamente reconoce el trabajo de sus mayores, sino que re-significa algunas de las canciones que han marcado su vida.

Grabado y producido por los propios Soulsavers en los estudios Shangri-La de Malibú, en California, este tercer trabajo de estudio ocupa el lugar más íntimo en la carrera de Dave Gahan & Soulsavers. Se trata de la historia de Gahan más allá de Depeche Mode, de su propia vida y en su propia voz pero a través de las canciones de otros… Tal y como él mismo reconoce “Estas canciones han marcado mi vida, aún me conmueven. Ahora espero que otras personas las sientan de forma especial, sobretodo esa gente que ama la música y lo ha hecho durante años”.

Estas son las canciones de Imposter de Soulsavers & Dave Gahan

01. The dark end of the street

Chips Moman & Dan Penn, 1965

Popularizada por Aretha Franklin, Linda Ronstadt y Elvis Costello

02. Strange religion

Mark Lanegan, 2004

03. Lilac wine

James Shelton, 1950

Popularizada por Nina Simone y Jeff Buckley

04. I held my baby last night

Jules Bihari & Elmore James, 1952

Popularizada por Fleetwood Mac

05. A man needs a maid

Neil Young, 1972

06. Metal heart

Cat Power, 1998

07. Shut me down

Rowland S. Howard, 2009

08. Where my love lies asleep

Gene Clark, 1971

09. Smile

Charles Chaplin, John Turner & Geoffrey Parsons, 1954

Popularizada por Nat King Cole, Sammy Davis Jr., Judy Garland y Michael Jackson

10. The desperate kingdom of love

PJ Harvey, 2004

11. Not dark yet

Bob Dylan, 1997

12. Always on my mind

John Lee Christopher Jr., Mark James & Wayne Thompson, 1972

Popularizada por Elvis Presley, Willie Nelson y Pet Shop Boys