The Divine Comedy vuelven a España con sus grandes éxitos

The Divine Comedy vuelven a nuestro país para volver a celebrar su historia, esa que quedó reflejada en el reciente recopilatorio Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy. Una retrospectiva por tres interesantes décadas en las que han entregado álbumes tan sobresalientes como Casanova (1996), Absent Friends (2004), Liberation (1993), A Short Album About Love (1997), Fin de Siècle (1998) o Bang Goes the Knighthood (2010).

Remasterizado en Abbey Road, este nuevo «Best Of» ofrece una guía completa por su carrera a través de 24 pistas que volverán a sonar en nuestro país este verano.

Dos años después de presentarlo en España vuelven a Barcelona, Valencia y Madrid para darnos una nueva lección de pop y clásicas melodías.

Toma nota de las fechas de The Divine Comedy

2 de julio – ALMA Festival (Barcelona)

3 de julio – La Rambleta (Valencia)

4 de julio – Lula Club-Jaguar (Madrid)

Entradas aquí