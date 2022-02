The Divine Comedy – Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy ([PIAS])

The Divine Comedy son otra de esas gloriosas anomalías que aunque surgieron hace más de tres décadas, pareciera que lleven con nosotros toda la vida. Será por el aire clásico que envuelve a sus canciones o por esos poliédricos universos que Neil Hannon,su máximo responsable, nos ha hecho recorrer a su lado desde que debutaran con Fanfare for the Comic Muse (1990). Siempre han tenido algo interesante que contarnos y como ya hemos apuntado en más de una ocasión, no les conocemos un disco poco inspirado.

Bien es cierto que ese primer álbum pasó sin pena ni gloria y tal vez sea el más discreto de su carrera, pero pronto llegaron Liberation (1993) y Promenade (1994) y los focos apuntaron donde debían, al genio de un joven autor que sea salía de lo convencional al recoger su inspiración de las más remotas fuentes. Neil Hannon es un tipo culto y eso se refleja en su obra desde el comienzo. Esos discos lo mismo musicaban textos de William Wordsworth, poeta del romanticismo británico del siglo XVIII, que de F. Scott Fitzgerald, como colaban fragmentos del film de Jules et Jim (1962) de François Truffaut en esa “The Booklovers” que no es más que la enumeración de un buen número de escritoras y escritores a cuál más grande.

Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy es un buen espejo en el que ver reflejadas todas esas influencias no solo literarias sino musicales -la sombra del neoclasicismo, Scott Walker y la dupla Burt Bacharach/Hal David es muy alargada- y también un brindis a esa manera de entender su propia trayectoria: “Me gano la vida cantándole canciones a la gente y casi siempre aplauden. Cuando me preguntaron cómo llamar a esta colección, pensé en Charmed Life (vida afortunada). Me gusta la canción y resume más bien cómo me siento con respecto a mi vida”. Poco tenemos que añadir a las palabras de Hannon, basta volver a encontrárselo en estas veinticuatro composiciones que sin seguir un orden cronológico, recogen los mejores momentos de una discografía sin fisuras.

Toda una invitación no solo a volver a hitos pasados (“Tonight We Fly”, “Becoming More Like Alfie”, “Something For The Weekend”, “National Express”) o presentes (“Come Home Billy Bird”, “At The Indie Disco”, “To The Rescue”, “Norman And Norma”), sino para reencontrarnos con la profundidad de “The Certainty Of Chance”, la frágil “A Lady of a Certain Age”, la apasionada “Everybody Knows (Except You)”, el halo nostálgico de “To The Rescue”, el tono cinematográfico de “You’ll Never Work In This Town Again”… para disfrutar de las nuevas voces en off de “Generation Sex” o para ver cómo la nueva “The Best Mistakes” que se suma al conjunto, suena tan a ellos, que parece que la conociéramos desde siempre. Canela en rama.

Escucha The Divine Comedy – Charmed Life: The Best Of The Divine Comedy