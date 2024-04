Kacey Musgraves – Deeper Well (Universal)

Kacey Musgraves tocó techo en 2018 con el luminoso y romántico Golden Hour, en el que abría su corazón para hablarnos de su estrenado matrimonio; para tres años después asistir a eso que llamamos vida en el más dramático (aunque popero) Star-Crossed (2021), donde su divorcio tomaba protagonismo. Capítulos del devenir -como los del resto de mortales- que se filtran en las canciones de la tejana, que estos días regresa con su ya sexta entrega, Deeper Well.

La estrella del country lanza un álbum reposado sobre la necesidad de avanzar, evolucionar y progresar. Grabado en los famosos estudios Electric Lady de Nueva York con la ayuda de Daniel Tashian e Ian Fitchuk, estamos ante su trabajo más introspectivo y reflexivo que dejando el pop a un lado, busca en lo más profundo como bien rezan el título y su tema principal.

Quizá algo lastrado por contener tantos temas, tiene una notable colección de razones para defenderlo, como esa apertura llamada «Cardinal» que nos traslada al folk estilo Laurel Canyon, melodías nostálgicas y cierto deje a los Fleetwood Mac más contemplativos. Esa redonda y onírica “Too Good to Be True”, la desnuda belleza de «The Architect» o la evocadora «Moving Out».

Siguiendo la tradición de Nashville la dulce voz de Kacey Musgraves inunda un conjunto en el que también destaca el tono contemplativo de «Dinner With Friends», la ondulante «Heart Of The Woods», la suavidad de “Giver/Taker” o la pista final «Nothing To Be Scared Of», que nos amina a seguir adelante para ir acumulando todas esas vivencias que te construyen como persona y van escribiendo cada uno de nuestros capítulos.

