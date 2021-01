The Grannies presentan una imponente colección de favoritas con sus Quarantine Covers

Poco a poco van surgiendo los resultados de todos esos torrentes de creatividad con los que los músicos españoles sobrellevaron la etapa de confinamiento que les mantuvo -y en muchos casos, aún les mantiene- alejados de los escenarios. Productos individuales o colectivos, aprovechando las ventajas de la tecnología y esas videoconferencias que casi nadie usaba hasta ese momento y demostraron ser tan útiles. Todo ello con la mejor de las intenciones: hacer que tanto sus artífices como los posibles receptores desatascaran un poco la cabeza de tanta preocupación.

Es el caso, por ejemplo, de The Grannies, una formación integrada por legendarios veteranos de la escena pop rock underground de su ciudad, València, que ya llevan editados un largo y un EP y que ahora acuden de nuevo a su cita con el rock and roll con un artefacto elaborado durante el tiempo del encierro obligatorio y que ellos asumieron como un divertimento, un ejercicio previo, seguramente, a que llegaran tiempos mejores para retomar canciones propias y nuevas que dieran forma a algo más susceptible de presentarse en directo. Entre tanto, decidieron llevar a cabo una selección de canciones ajenas favoritas, de todas las épocas y pelajes, e intentar emularlas desde su propia sensibilidad y con la maestría que les otorga su condición de maestros en esto de darle al rock.

De esta forma, The Quarantine Covers se configura como un verdadero manual de historia de esto del pop con guitarras. El listado de canciones es impecable tanto por su elección como por la cuidada lectura, sin salirse demasiado del renglón, que ellos han propinado a canciones tan legendarias como “Waterloo sunset”, de The Kinks, “I’m only sleeping”, de The Beatles, “September gurls”, de Big Star o el himno “Born to lose” de Johnny Thunders y sus Heartbreakers que abre esta potente colección que por supuesto, no se queda sólo ahí, dado que acude a otros referentes algo menos evidentes como Guided By Voices (“Teenage FBI”) o incluso los dioses del sonido americana Poco, a los que recrean deliciosamente en “Keep on tryin’”, para dejar testigo de unas influencias variadas y desinhibidas que van desde el beat al power pop, al indie o incluso al punk. Eso sí, dejan espacio al final para una relectura propia con “Please”, una maravilla con efluvios de Liverpool que ya adornaba su anterior EP y que aquí suena, si cabe, más deliciosa, sin desmerecer en absoluto la excelencia alcanzada en el resto del disco, que no por estar hecho en casa deja de sonar como un cañón.

Pueden encontrar The Quarantine Covers en la página Bandcamp de The Grannies.