Ya disponible U2 Popmart: Live From Mexico City

Como te venimos contando desde hace algunos días, U2 celebran sus 40 años sobre los escenarios con la emisión gratuita y en alta definición a través de su canal oficial de YouTube, de cuatro conciertos míticos de su carrera, uno de cada década.

The Virtual Road es una serie de conciertos emitidos por primera vez en exclusiva en su canal oficial y que solo estará disponibles durante 48 horas. Tras compartir U2 Go Home: Live From Slane Castle que celebraba el triunfal regreso de la banda en más de 20 años en el legendario concierto del 1 de septiembre del 2001 a orillas del Boyne y su mítico Live At Red Rocks grabado el 5 de junio de 1983 en el Anfiteatro Red Rocks de Colorado, USA durante la gira War que dio lugar al directo Under A Blood Red Sky (1983), nos llevan de viaje a su época más experimental.

La gira PopMart Tour arrasó en DF e Diciembre de 1997 con una actuación memorable en el estadio Foro Sol que se emitirá el 1 de abril, con Carla Morrison como telonera, solo en YouTube, antes del concierto de U2, Popmart: Live From Mexico City.

Las canciones interpretadas fueron:

Pop Musik (Popmart Mix)

Mofo

I Will Follow

Gone

Even Better Than the Real Thing

Last Night on Earth

Until the End of the World

New Year’s Day

Pride (In the Name of Love)

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

All I Want Is You

Desire

Staring at the Sun

Sunday Bloody Sunday

Bullet the Blue Sky

Please

Where the Streets Have No Name

BIS

Lemon (Perfecto Mix)

Discotheque

If You Wear That Velvet Dress

With or Without You

BIS 2

Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me

Mysterious Ways

One

Wake Up Dead Man

Disfruta aquí U2, Popmart: Live From Mexico City

Disfruta aquí de la actuación que hace como telonera, a cargo de Carla Morrison