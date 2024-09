Única fecha en España para la gira de Iron Maiden

Tal y como acaba de anunciar la promotora Madness Live! – responsable de las giras de la banda británica en España – Iron Maiden ofrecerán un único concierto en nuestro país en el año 2025. Será englobado en la gira mundial del cincuenta aniversario de la histórica formación, que se titula “Run For Your Lives” y que promete ser una gira muy especial, ya que tocarán temas desde su formación en 1975, hasta el disco Fear of The Dark, tocando canciones que nunca llegaron a sonar en directo y que nunca más lo volverán a hacer, en palabras del propio Bruce Dickinson.

El lugar elegido para esta descarga de puro estilo Iron Maiden, Eddie incluido, será de nuevo el estadio del Atlético de Madrid, el Civitas Metropolitano, que a este paso se convertirá en la sede oficial española de “los Maiden”.

Las entradas estarán a la venta a partir de las 12:00 del martes 24 de septiembre en madnesslive.es. La promotora informa de que, habrá una preventa exclusiva para los miembros del Club de Fans de Iron Maiden y los paquetes VIP Trooper estarán disponibles en todos los conciertos.

Para este concierto exclusivo contarán con unos invitados muy especiales, los suecos Avatar.

La fecha para este concierto será el 5 de julio en el Civitas Metropolitano de Madrid.