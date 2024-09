Bright Eyes – Five Dice, All Threes (Dead Oceans / Popstock!)

Bright Eyes asumen nuevos retos en su ya décimo álbum de estudio, el curioso Five Dice, All Threes. La banda de Conor Oberst, Mike Mogis y Nate Walcott continúa excavando en los sentimientos a través de unas canciones de todos los pelajes imaginables, que rebosan intensidad y ternura, aunque pecan de cierta sobrecarga conceptual. Las letras son poéticas, sí, pero en ocasiones nos dejan con la sensación de estar perdiéndonos algo.

A pesar de ello, hemos disfrutado con un disco que se abre con la intrigante «Five Dice», un tema conceptual construido a partir de conversaciones sobre el juego de dados que ilustra la portada. Y es que en Five Dice, All Threes se respira tensión, pero también felicidad o angustia existencial; ilusión, miedo y pasión. Estamos ante un ecléctico trabajo cuyos volantazos son algo recurrente, como si dependiera del lado del que caigan esos dados. Así, si la apertura resultaba desasosegante, pronto se disipa en la casi saltarina «Bells and Whistles», uno de los momentos más pegadizos que contiene.

También destacan «Tiny Suicides», una balada minimalista que transmite vulnerabilidad con una instrumentación sencilla pero tremendamente efectiva. Por no hablar de «All Threes», que cuenta con la colaboración de la siempre infalible Cat Power, construyendo una bella y frágil canción. Algo que pronto se disipa en «Rainbow Overpass» donde participa Alex Orange Drink de The So So Glos, composición que cambia el tono con un chute de energía que explota en nuestra cabeza. Aquí también cabe la experimentación de «Spun Out» o los jugueteos con la guitarra clásica en la melódica «Real Feel 105».

La parte final con la reposada «The Time I Have Left» junto a Matt Berninger de The National vuelve a subir el nivel, mientras que ese final casi comunal de «Tin Soldier Boy» con sus vientos y emoción desbordante, parece concebido para ser disfrutado en el pub, rodeado de amigos con las cervezas en todo lo alto. Termina la canción, se vuelven a tirar los dados y todo vuelve a empezar.

Escucha Bright Eyes – Five Dice, All Threes