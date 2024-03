Laetitia Sadier – Rooting For Love (Duophonic)

Apostar por el amor es lo que hace Laetitia Sadier en su último disco. En tiempos convulsos no parece, desde luego, mala idea, aunque este mensaje se pueda confundir con filosofías new age o de jipismo trasnochado. La compositora francesa dice inspirarse a nivel lírico en lo aprendido gracias a su profesor de Shiatsu, pero que no cunda el pánico, porque aquí hay más de reflexión por la desazón acumulada debido a la bestialidad humana. Rooting For Love (Duophonic, 2024), el esperado nuevo trabajo de la fundadora junto a Tim Gane de los míticos Stereolab es un precioso disco en donde abundan las armonías vocales (Sadier cantando está pletórica), y un paisaje sonoro rico en polifonías.

Con los característicos sonidos que nos tiene acostumbrados Sadier que basculan entre espectrales resonancias analógicas y el barroquismo pop con excelentes aderezos de cuerdas y vientos, abre el disco “Who + What” a base de suaves cadencias que recuerdan a los The Soundcarriers y demás grupos que juegan con la deconstruccíon de un ideario retro con vistas a un futuro soñado. Las hechuras de pop de cámara tienen en “Protéïformunité” uno de los mejores temas del lote: pop mayúsculo que se escora hacia la chanson psicodélica y que se va adentrando, de forma intermitente, en terrenos de prog-rock de estirpe canterburiana.

El funk mutante de “Une Autre Attente” es un guiño a Stereolab, y ecos tropicalistas mecen la serpenteante “The Dash” que es otra demostración de la versatilidad de esta mujer a la hora de conectar estilos musicales dispares hasta encontrarles acomodo en su estética tan peculiar. De entre los arreglos de sintetizador y los coros en “The Inner Smile” late una exultante sinfonía a medio camino entre la Library Music y el rock in opposition de grupos como Art Bears, mientras que la pieza que cierra este magnífico disco, “Cloud 6”, se adentra en meandros de sedosa psicodelia y ambient minimalista, que revisita a personajes como Steve Reich o el Kevin Ayers setentero. Un regreso por la puerta grande.

Escucha Laetitia Sadier – Rooting For Love