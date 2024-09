St. Vincent regraba su último disco en español

St. Vincent ha vuelto a la actualidad este 2024 con la publicación de su nuevo disco, All Born Screamin. Un trabajo para el que ha contado con colaboradores que incluyen a Dave Grohl y Josh Freese de Foo Fighters, Rachel Eckroth, Mark Guiliana, Justin Meldal-Johnsen, Stella Mogzawa, David Ralicke y Cate Le Bon. Y del que comenta: «Hay algunos lugares, emocionalmente, a los que solo se puede llegar dando un largo paseo solo en el bosque, para descubrir lo que realmente está diciendo tu corazón. Suena real porque lo es»

Hoy nos sorprender con «Hombre Roto», la versión en español de su sencillo «Broken Man«, como adelanto de su próximo álbum Todos Nacen Gritando, una reinterpretación completa en español de All Born Screaming. Este nuevo proyecto, que saldrá el 15 de noviembre bajo su propio sello Total Pleasure Records.

Como ella comenta: “La idea de Todos Nacen Gritando surge al echar la vista atrás y darme cuenta de que algunos de mis conciertos más memorables han sido en México, Sudamérica y recientemente en el Primavera Sound Barcelona en 2023. A pesar de las diferencias geográficas y temporales y de las distintas configuraciones y salas, siempre había un hilo conductor: la pasión del público, que se sabía todas mis canciones en inglés. Me impresionó mucho, tanto que acabé planteándome una cosa: si el público podía cantar mis letras en una lengua que no era la suya, ¿por qué no iba a hacerlo yo? Recurrí a Alan Del Rio Ortiz, un gran amigo con el que he colaborado en varias ocasiones, para que se encargara de traducir las canciones, puliéndolas para ajustarlas mejor a la melodía, con la intención de captar la esencia de cada canción, sin sacrificar la emoción. Ha sido un proceso largo de reescritura y hemos vuelto a grabar las voces, pero ha merecido la pena al ver el resultado. Todos Nacen Gritando es un proyecto apasionante que rinde tributo a todas esas personas que han sido mi fuente de inspiración».

Escucha ‘Hombre Roto’

Estas serán las canciones de ‘Todos Nacen Gritando’

1. El Infierno Está Cerca

2. Salvaje

3. Hombre Roto

4. Pulga

5. El Mero Cero

6. Tiempos Violentos

7. Se Fue La Luz

8. La Fruta Mas Dulce

9. Tantos Planetas

10. Todos Nacen Gritando (feat. Cate Le Bon)

Conciertos en España

El próximo otoño St. Vincent lo presentará en nuestro país. Será el viernes 18 de octubre de 2024 en la sala Razzmatazz de Barcelona y el domingo 20 de octubre en La Riviera de Madrid.

Entradas a la venta: en Livenation.es y Ticketmaster