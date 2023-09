The Jesus and Mary Chain anuncian edición especial de ‘Munki’

Para celebrar su 25 aniversario, The Jesus And Mary Chain (este otoño nos visitan por partida doble) reeditan su sexto álbum de estudio, Munki.

Disponible el 20 de octubre a través de Fuzz Club en CD y una edición de vinilo doble en formato gatefold, ha sido remasterizado por Pete Maher (The Rolling Stones, Jack White, Liam Gallagher). Originalmente lanzado el 2 de junio de 1998 bajo los sellos Sub Pop / Creation Records, fue el último álbum de estudio de la banda escocesa hasta su posterior reunión en 2007. Marcó el final de la primera etapa de la banda y aunque no se considera una obra maestra en la discografía del grupo, tiene elementos que vale la pena explorar.

Carece de la cohesión y el enfoque que se encontraban en sus primeros álbumes. Esto puede atribuirse en parte a las tensiones internas y al estado de ánimo cambiante de los hermanos Reid, quienes lideran la banda. La decisión de abrir y cerrar el álbum con la entusiasta canción de Jim «I Love Rock ‘N’ Roll» y el cáustico himno de ruido blanco de William «I Hate Rock ‘N’ Roll» captura perfectamente la tensión de doble filo en el corazón de Mary Chain en ese momento: una tensión entre el ruido y la melodía, y entre los hermanos en conflicto.

A lo largo de las 17 pistas y una duración de 70 minutos, encontramos los épicos de ruido y rock abrasivo esperados como «Cracking Up» y «Degenerate», así como éxitos pop saturados de distorsión como «Fizzy» y la tierna y acústica balada «Never Understood». Munki también cuenta con dos destacadas colaboraciones. Hope Sandoval de Mazzy Star regresa para otro dúo con ellos en «Perfume», que tiene un estilo igualmente amenazante y agridulce, y la hermana menor de los Reid, Linda (Sister Vanilla), canta hermosamente sobre el protopunk motorik con zumbido de «Moe Tucker».

El disco puede reservarse en sus distintos formatos en este enlace.

Escucha el especial La historia de The Jesus and Mary Chain en sus canciones menos habituales

