The Jesus and Mary Chain anuncian concierto en Barcelona

The Jesus and Mary Chain han anunciado un nuevo álbum en vivo titulado Sunset 666, que se lanzará el 4 de agosto a través de Fuzz Club. Un disco grabado durante una serie de seis conciertos en el Hollywood Palladium y abarca la discografía de los escoceses del rock alternativo, desde Psychocandy (1985) hasta su álbum de regreso en 2017, Damage and Joy. Las primeras 12 pistas capturan el set completo del grupo de los hermanos Reid en la última fecha, el 15 de diciembre de 2018, mientras que las últimas cinco fueron grabadas en el concierto que tuvo lugar cuatro días antes.

El próximo mes de noviembre lo estarán presentando en la próxima edición del Primavera Weekender y el 17 de noviembre en la Sala Apolo de Barcelona, un día antes.

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE – BARCELONA (SALA APOLO)

Las entradas ya están a la venta en DICE a un precio de 36 € más gastos de distribución.

Las entradas para este concierto se podrán adquirir con el Bono Cultural Joven a través de la web de Redtkt.

