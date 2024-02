Depresión Sonora – MAKINAVAJA (Sonido Muchacho)

Descubrimos a Marcos Crespo y sus Depresión Sonora en pandemia. Un proyecto de pop oscuro, construido sobre cajas de ritmos y guitarras, y una voz gutural cantando a los mismos fantasmas que asolan a esa generación desencantada que dispara a la precariedad desde el rock más rabioso, los beats o lo que se tercie. Cuatro años más tarde y tras éxitos como «Ya no hay verano», «Hasta que llegue la muerte», «Tú no me tienes que salvar», «Gasolina y mechero» o «Donde están mis amigos», le tenemos formando parte Coachella o compartiendo cartel con tótems como New Order, Tears for Fears, The B-52’s, Echo & the Bunnymen, Devo, Soft Cell, The Pyschedelic Furs, The Human League, OMD o Drab Majesty, en el festival norteamericano Darker Waves celebrado el pasado otoño.

Una progresión explosiva de la que venía avisando, cuando en 2022 le destacábamos como una de las nuevas bandas de la darkwave nacional a tener en cuenta, meses antes de que llegara su primer disco, el interesante El Arte de Morir Muy Despacio. Tras ir llenando salas y formando parte de buen número de festivales, llega su continuación en forma de EP, un MAKINAJAVA cuyo sonido se corresponde al estatus que ha ido adquiriendo en este tiempo. Crespo mantiene su personal estilo, pero todo suena más pulido, más contundente y mejor que nunca.

Coproducido con Diego Escriche (La Plata) y Harto Rodríguez (ANTIFAN), asistimos a la constatación de un fenómeno aún en eclosión que deja cuatro nuevas razones de peso para sumergirse en su aún corta, pero estimulante discografía. «Mala» es tan reconocible como sorprendente. Son los Depresión Sonora de siempre, pero con un brillo que les lleva al trote por diferentes giros melódicos. Después llega la atmosférica «vivo del aire», una suerte de reflexión bañada en shoegaze. Le sigue la siniestra y nihilista «nada importa», un poderoso tema que les pone al nivel de cualquier banda internacional del género; cerrando el EP en su punto álgido con el pop de «estupefacientes», un nuevo ejercicio de estilo que nos trae no solo nuevos registros, sino que anticipa que lo que está por llegar va a ser aún mejor.

Escucha Depresión Sonora – Makinavaja