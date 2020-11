The Kinks estrenan video-cómic de su mítica canción ‘Lola’

Grabada originalmente el 9 de mayo de 1970 en Morgan Studio 1, Willesden, Reino Unido para las sesiones originales del álbum “Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One” de The Kinks. Esta nueva y fresca remasterización de 2020 se realizó -cincuenta años después- a partir de las cintas originales, por el experto ingeniero Andrew Sandoval. Todo supervisado por el líder de The Kinks, Ray Davies.

Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One’, comúnmente llamado (por abreviar) como ‘Lola Versus Powerman’, o simplemente ‘Lola’, es el octavo álbum de estudio de The Kinks, grabado y editado en 1970.

Antes de este single, The Kinks publicaron hace unas semanas el nuevo remix+medley “The Follower – Any Time 2020”.

Curiosidades sobre Lola:

La letra cuenta un encuentro romántico entre un chico joven (supuestamente el mng del grupo de entonces) y una travesti tras conocerse en una discoteca del Soho en Londres.

“Lola” fue lanzado como single en 1970. En el Reino Unido, la cara B fue “Berkeley Mews” mientras que en Estados Unidos la cara B del single fue “Mindless Child of Motherhood”.

La canción fue vetada por la BBC y otras emisoras de radio, por citar la marca “Coca-Cola” en su letra, acusando al grupo de hacer publicidad implícita. Ray Davies se vio obligado volar desde Estados Unidos (en plena gira por este país) para volver a grabar esta parte de la canción. Cambiando la marca por “Cherry-Cola” y de este modo volver a editar en single. Por esto existen dos versiones de tema, la del álbum y la del single.

Se convirtió en un éxito inesperado para The Kinks, alcanzando el N#2 en Gran Bretaña y el N#9 en los Estados Unidos. El single también tuvo éxito en todo el mundo, llegando a la cima de las listas de éxitos en Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica, superando el N#5 en Alemania, Austria, Bélgica y Suiza.

Años más tarde volvió a utilizarse como primer single de su álbum en directo “One For The Road” y de nuevo, volvió a copar las listas de éxitos de todo el mundo.

“Lola” es una de esas canciones que no faltan en cualquier gran recopilación (o playlist) junto a las mejores canciones de la Historia del Rock.